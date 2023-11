Contro la violenza sulle donne mostra alla Palomar

In occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sono molte le iniziative organizzate a San Giovanni Valdarno. Alla Casa della cultura, è stata inaugurata la mostra "Sineddoche, guarda che non sono io" organizzata da Comune e Liberarte. Sono esposte le opere di Monica Zeoli: olii, acquerelli, disegni a carboncino. L’esposizione resterà visitabile fino al 15 dicembre negli orari di apertura di Palomar: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 12.