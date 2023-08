Contro il virus l’aspirina della memoria

Ricordate il Covid? Sì, quel virus che ci teneva chiusi in casa, ci cambiava la vita, ci faceva a salutare il vicino con la mano, come i tifosi di Girardengo al passaggio del campione. Una storia più di tamponi che di campioni, un tunnel che sembrava infinito e dal quale siamo sbucati solo grazie al vaccino. Ora i contagi risalgono. Nessun allarme, beninteso: solo il segnale di una malattia che cambia per non morire e ancora qualche grattacapo ce lo dà. Una mini-impennata da gestire, con l’esperienza e soprattutto la memoria di quei mesi. Senza perderci di nuovo in una giungla di sì o di no. La pandemia si è trasformata in un referendum sui vaccini del quale nessuno sente la mancanza. Almeno per dimostrare di aver imparato qualcosa.

