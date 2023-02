Contributo alla Caritas con il calendario "I Care"

SANSEPOLCRO

Una raccolta proficua per una finalità importante. L’associazione Cultura della Pace di Sansepolcro ha reso noto con grande soddisfazione che la distribuzione del calendario "I Care" – Barbiana 2023, dedicato al centenario della nascita di Don Lorenzo Milani con foto di Riccardo Lorenzi, in collaborazione con il liceo "Città di Piero", l’Acli "Adriano Olivetti" di Sansepolcro, l’Acli di Arezzo e la Fondazione Don Lorenzo Milani, ha permesso di raccogliere (tolte le spese per la realizzazione del progetto), 1225 euro completamente destinati alla Caritas interparrocchiale di Sansepolcro per le necessità di quanti hanno più bisogno. I calendari sono stati anche distribuiti gratuitamente in ogni classe di tutte le scuole di ogni ordine e grado di Sansepolcro, quale utile strumento didattico a disposizione dei docenti.

"È un bel risultato che permette di far conoscere, nel centenario della sua nascita, la profezia di Don Lorenzo Milani, che spese tutta la sua vita per ridare ai poveri la dignità che era stata loro tolta. Una raccolta utile per sostenere la Caritas di Sansepolcro, nel suo impegno a favore delle necessità primarie di tante persone", ha commentato in una propria nota l’associazione Cultura della Pace, che rivolge un sentito ringraziamento a tutti i cittadini che hanno permesso il raggiungimento di questo traguardo e a quanti hanno partecipato per la migliore riuscita di questo progetto.