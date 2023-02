Contributi per minori disabili da parte dell’Unione

CASENTINO

Oltre 700 euro erogati per ogni minore disabile che abbia un’accertata condizione di handicap grave. L’Unione dei Comuni Montani del Casentino ha pubblicato il bando, valido fino al 30 giugno, data entro la quale i genitori dei minori potranno presentare la domanda e, qualora ci siano le condizioni richieste, avvalersi del contributo, approvato con legge regionale lo scorso dicembre. Un’altra misura a favore delle famiglie con figli disabili, che segue la notizia dei 400 mila euro investiti dall’Unione dei Comuni del Casentino per la creazione di una rete integrata di servizi per qualificare l’assistenza e l’autonomia delle persone con disabilità.

L’obiettivo del progetto presentato dall’ente è quello di attivare nel territorio una serie di servizi che, in collaborazione con i familiari, rispondano alle problematiche assistenziali delle persone con disabilità, ampliando e migliorando i servizi già esistenti, cercando di evitare l’istituzionalizzazione e alleviando il carico assistenziale delle famiglie stesse, combattendo l’isolamento sociale, migliorando la capacità di presa in carico delle persone con fragilità sociali e sanitarie, in particolar modo disabili. Il progetto si concentra soprattutto sulla creazione di un modello organizzativo in grado di rendere completa l’offerta dei servizi diurni, capace di dare adeguate ed appropriate risposte ai bisogni socio-sanitari.