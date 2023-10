Contributi per le attività di Scannagallo

In arrivo un contributo dal Ministero della cultura per sostenere le attività di Scannagallo. L’associazione di Pozzo della Chiana è risultata tra i vincitori del bando "fondo nazionale per la rievocazione storica" destinato a sviluppare l’organizzazione di eventi di carattere storico e di iniziative di valorizzazione dei beni culturali per incrementare l’attrattività turistica dei territori. Il progetto presentato da Scannagallo si è piazzato come il settimo migliore della Toscana per gli ottimi punteggi nelle varie categorie sottoposte a giudizio, meritando il primo posto regionale nella valorizzazione del patrimonio culturale e il terzo posto regionale nella qualità culturale del progetto..I fondi stanziati dal Ministero serviranno per aggiornare gli abiti dei soldati e degli armamenti utilizzati dagli eserciti nella battaglia, attraverso la ricerca storica e iconografica finalizzata anche a integrare la mostra permanente allestita nella Torre di Marciano. Un altro investimento sarà previsto per le esperienze multisensoriali e immersive della battaglia di Scannagallo attraverso l’utilizzo di visori per la realtà virtuale con cui è possibile entrare direttamente nei fatti e nei luoghi teatro delle rievocazioni, andando a esportare questa tecnologia anche in altre postazioni come il Tempio di Santo Stefano alla Vittoria nel Comune di Foiano della Chiana e il Museo delle Biccherne dell’Archivio di Stato di Siena."Il bando del Ministero della Cultura - commenta Alessio Bandini, responsabile degli eventi di Scannagallo, - ha confermato il valore della nostra attività rievocativa in termini di fedeltà della ricostruzione e di ideazione di nuovi progetti finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale dei Comuni di Foiano della Chiana e di Marciano della Chiana".