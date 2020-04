Arezzo, 19 aprile 2020 - I nonni e i bambini: la lancetta del contagio sembra muoversi in 24 ore tra le generazioni in assoluto più vicine tra loro. L’affinità reciproca è provata da milioni di famiglie, la malattia passa dal «semaforo» quasi unico di questa odissea: i tamponi. Non più il test esclusivo tra la salute e la malattia ma sempre il più attendibile.

E che ieri segna dodici casi: il contagio procede a doppia cifra, quasi non volesse tornare a illuderci come aveva fatto prima di Pasqua. Non cresce in modo esponenziale, non frena. Anche se regala al capoluogo la seconda punta massima dall’inizio di marzo a oggi: cinque casi, uno è un altro dipendente della Guillichini, la Rsa sul Corso. Rsa dalla quale però arriva anche una discreta notizia: l’unico ospite positivo, isolato completamente dagli altri, avrebbe avuto ad un ulteriore controllo un tampone negativo.

Uno non basta, ma se il risultato fosse confermato potrebbe tornare tranquillamente con gli altri. Nonni e bambini. I bambini sono quelli che finiscono stavolta nell’occhio del ciclone. Quattro scoprono di essere contagiati: il più piccolo ha 7 anni ed è di Bibbiena, un’altra è di Poppi, praticamente insieme a tutta la famiglia, dai nonni che erano partiti prima fino alla nipotina.

Un altro di undici anni è di Sansepolcro e infine 13 anni li ha il ragazzino di Terranuova, che però sarebbe domiciliato in un altro comune. Nessuno sta malissimo, sono in casa: come tutti i contagiati di ieri, che per un giorno lasciano la fascia dei nonni, la massima età è 50 anni. Però il Covid toglie e il Covid dà: è guarita la bimba di sei mesi che si era contagiata ad Arezzo.

Ed è guarita la maestra elementare del «Monte Bianco»: la sua odissea aveva costretto i ragazzi ad entrare in quarantena. Ma ne sono usciti da tempo e tutti sani. E finalmente è guarita anche la loro maestra. Ma numeri a parte il trend del fenomeno comincia a infilare la direzione giusta.

Le guarigioni ormai fanno a gara con i nuovi contagi, terapia intensiva e malattie infettive hanno ancora diversi letti disponibili, che per ora sembrano escludere un’emergenza sanitaria. Resta il fronte delle Rsa. Ieri si è freddato un po’. Su quelle aretine notizie confortanti.

Alla Casa Pia 130 tamponi tutti negativi, i contagiati si fermano a tre. Detto della Guillichini, negativi i test anche alla «Becattini» di Pieve al Toppo: dove tra l’altro gli ospiti contagiati sono stati isolati nel modo migliore, in una palazzina esterna ma di fronte all’altra, quella del diurno ormai chiuso da settimane. A Montevarchi non si registrano vittime, e questa è già una notizia, ed è stata trovata la sede per i «no covid»: tutti trasferiti a Foiano, nell’ex ospedale.

Sono 14, a questo punto non rischieranno più incroci critici con quelli malati. Prima di far tornate dalla «Rugani», l’istituto nel senese, i circa 15 anziani che vi erano stati trasferiti, sarà completata l’operazione Foiano.

E alcuni anziani torneranno anche dall’ospedale, dove erano ricoverati ed evidentemente stanno meglio. Al piano zero di Bucine tutto stabile: e si aspettano conferme sul fatto che alcuni dei malati della prima ora abbiano davvero avviato un percorso di guarigione.

L’esposto è ancora in preparazione, sembra difficile, dalle poche notizie che filtrano dai familiari, possa essere presentato alla Procura prima di mercoledì: carte complesse, sulle quali è al lavoro l’avvocato Debora Guarnieri.

Dalla ricostruzione della vicenda, ai suoi tempi (che abbiamo cercato di mettere a fuoco nei giorni scorsi), in pratica per capire se ci siano stati ritardi o negligenze che in qualche modo abbiano contribuito ad aggravare il dramma. In una parola sola vogliono capire perché undici «nonni» siano morti lì dentro. Se non altro per poterlo raccontare un giorno ai loro nipotini.