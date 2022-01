di Alberto Pierini Hanno sfondato qualunque limite. Come se una macchina volasse a 300 in un tratto da 50 chilometri all’ora. Negli ultimi giorni i contagi grandinano. Anche se arrivano perfino segnali in controtendenza, di quelli che potrebbero preludere ad un primo appiattimento della curva. Ma restiamo al bicchiere mezzo vuoto. Il dato più probante, quello su base settimanale, non ha precedenti nella storia aretina della pandemia. Usciamo dagli ultimi sette giorni con 5080 nuovi positivi registrati contro i 993 di quelli precedenti. L’aumento, tanto per dare corpo ai segni, è del 511%: come dire che i vecchi contagi sono stati più che quintuplicati. Più o meno la...

Più o meno la stessa cosa vale per il capoluogo, il cui aumento da 372 a 1710 equivale ad un +459%. Numeri impazziti, come fossero di due epoche diverse. E in effetti è un po’ così. Perché in mezzo c’è stata di certo una forte espansione del contagio. Ma anche la mossa della Regione che ha parificato i tamponi antigenici a quelli molecolari. Finora chi usciva positivo da un test veloce doveva sottoporsi all’altro per tagliare la testa al toro. Ora il toro è decapitato di netto e subito. Un caso? No, da quando è iniziata questa fase i numeri hanno cominciato subito a a volare.

E a volare più di quanto non avvenga sulla media toscana. Che a ieri registrava un’avanzata del 329%: sempre un botto ma un po’ meno di quelli sparati nella nostra zona.

Elementi che da soli con il vecchio calcolo delle variabili ci avrebbero precipitato in zona rossa o peggio. E’ una settimana che alla luce dei dati vola sopra quota mille su centomila abitanti, quando ne bastano 150 per il passaggio ad arancione e molti meno al giallo imminente, forse già da lunedì prossimo. Ma devono essere filtrati dall’ospedale. La cui crescita di ricoveri è più prudente anche se continua. Siamo a 32 pazienti Covid, 29 nel reparto: che da mesi viaggiava con 17 posti potenziali e 3 o 4 occupati e ora è costretto a dilatarsi di nuovo.

Una pioggia di contagi che ieri ha messo il freno: stavolta sono 400. Fino a qualche giorno fa era il picco, ora somiglia ad una ritirata. Ma da prendere con le molle. I tamponi ieri erano dimezzati: sabato oltre tremila, stavolta 1579. Nelle prossime ore e giorni la controprova, per capire fino in fondo quale sia il vento prevalente.

Un dato resta certo. Malgrado le modifiche in ospedale, tra uscite ed entrate, il 100% dei ricoverati in Rianimazione è non vaccinato e l’80% di quelli a malattie infettive e pneumologia pure. Gli altri si dividono tra quanti hanno fatto solo la prima dose o siano oltre quattro mesi dopo la seconda. Quindi ad una protezione più ridotta. Il vaccino tiene di giorno in giorno ai dati che filtrano e questo è l’elemento più rassicurante di una fase tornata di allarme. Cominciano a diminuire i contatti stretti, forse sotto l’effetto delle nuove regole, ma sono ancora ben oltre quota cinquemila.

La fascia scolastica con altri 70 contagi è una di quelle più battute ma ormai il grosso si concentra nella mezza età, lì dove purtroppo si nasconde una delle fasce più importanti di non vaccinati. Tra i centri più colpiti oltre Arezzo ci sono Cortona, Castiglion Fiorentino, Monte San Savino, Foiano, Bucine. Dunque una grossa fetta della Valdichiana e la zona del Valdarno che le è più a ridosso. Una fase bollente della pandemia ma dove non mancano segnali di schiarita. E oggi si riparte.