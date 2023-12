Consumi, il tonfo di novembre. Il dato peggiore a livello nazionale

Settori merceologici a +3,6%, ristorazione chiude in campo positivo a +4,4%, abbigliamento-accessori continua registrare una flessione. L’osservatorio Confimprese-Jakala sull’andamento dei consumi registra un lieve miglioramento nel mese di novembre a +1,9% su novembre 2022 e marca una differenza rispetto al mese di ottobre, che aveva dato segnali di decrescita preoccupante (-3,8%). Si tratta di un timido, segno di rallentamento nel trend di costante peggioramento che ha caratterizzato gli ultimi 6 mesi. La crescita è in parte dovuta al Black Friday che quest’anno è diventato un "black days" durato almeno 10 giorni. Sarà importante capire l’atteggiamento dei consumatori nel mese di dicembre e soprattutto come affronteranno l’avvio dei saldi invernali il 5 gennaio. Il mercato dei consumi non ha ancora recuperato i livelli pre-covid (-3,9% vs 2019) con una forte disomogeneità tra i vari settori di attività con la ristorazione a +9,1% vs 2022. Fanalino di coda abbigliamento-accessori ben lontano dai livelli del 2019 a -8,9% e in linea con il 2022 a +2,5%. Crescita dell’online a +7,9% con performance positiva delle vendite e-commerce di abbigliamento-accessori intorno al +12%. Nelle città di provincia Salerno mostra i migliori andamenti a +11,6%, Arezzo i peggiori a -7,8%.