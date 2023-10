Consulta, imprenditori in allerta: "Lavoriamo su 18 tonnellate di oro"

"Piena solidarietà alla Multiform" scandisce il presidente della Consulta Luca Parrini dopo l’assalto all’oro. "Voglio precisare che nonostante le continue pressioni non ci sentiamo abbandonati, siamo costantemente a fianco della prefettura che ha dimostrato attenzione al nostro territorio. Rinnoviamo la piena disponibilità delle associazioni aderenti alla Consulta alla collaborazione con le forze dell’ordine". Secondo Parrini (nella foto) quella alla Multiform "rappresenta un evento criminale con molte somiglianze ai raid degli ultimi mesi. Le azioni per rallentare l’arrivo dell’imprenditore allertato dall’impianto di allarme, i notevoli danni alla struttura, la sorprendente rapidità con cui i malviventi sono entrati raggiungendo i preziosi, fanno pensare all’opera di criminali che preparavano da tempo il piano. Siamo un territorio sensibile. Nella nostra provincia ci sono 18 tonnellate di oro: la nostra forza, ma anche la nostra debolezza. Per questo la Consulta Orafa esprime la necessità di dar seguito alle richieste di un potenziamento del personale delle forze dell’ordine per l’attività di presidio del territorio. Da parte nostra, invitiamo le imprese a tenere alta la soglia di vigilanza sull’efficienza degli impianti di videosorveglianza e allarme segnalando alle forze dell’ordine eventuali movimenti sospetti di autoveicoli o persone in prossimità delle sedi aziendali".