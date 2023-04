Consiglio tra degrado e nuovi alberi Botta e risposta sull’ambiente

di Maria Rosa Di Termine

Il decoro e l’ambiente infiammano il dibattito in Consiglio comunale a Montevarchi. Prima questione i topi, una vera e propria "invasione", ha denunciato il gruppo del Partito Democratico riportando nell’aula le voci che si levano da diverse zone della città costrette a fare i conti con la proliferazione incontrollata dei roditori. Non i classici topolini di campagna, ma pantegane cittadine. Alle prime segnalazioni degli abitanti del quartiere Peep rimbalzate sui social corredate di video che mostravano lo scorrazzare dei sorci attorno ai contenitori della nettezza, sono seguiti avvistamenti analoghi in altri quartieri. Presenze disgustose, ha riferito la capogruppo Elisa Bertini, anche in via della Sugherella e in alcune strade del Pestello e del Giglio, "logica conseguenza di degrado, scarsa pulizia e manutenzione" dei punti chiave per il conferimento dei rifiuti, con rischi per la salute pubblica. Gli animali indesiderati, infatti, proliferano in aree frequentate dai cittadini e vicino a luoghi sensibili come edifici pubblici e scuole. Ovvie le richieste all’assessore competente di capire le ragioni della calata dei ratti, quali interventi siano stati programmati per risolvere la situazione, a cominciare dalla sanificazione dei recipienti e delle stesse isole ecologiche e se sia stato contattato lo specifico dipartimento della Asl per ripristinare le necessarie condizioni igieniche. Peraltro l’esponente Dem ha parlato di un primo intervento che non è stata risolutivo: "All’indomani della prima denuncia sono stati tolti i cassonetti senza avvisare i residenti, arrecando disagi, con l’installazione di trappole. Il risultato è che attualmente ci sono topi morti che non migliorano il quadro".

Dalla fauna alla flora con la mozione dei consiglieri del Pd di applicare la legge che prevede l’obbligo per i Comuni sopra i 15 mila abitanti di piantare un albero per ogni nuovo nato. Documento che confidava in un’approvazione bipartisan e che invece è stato respinto dalla maggioranza perché, ha spiegato il sindaco Silvia Chiassai Martini, il municipio si è già attivato. "Dal settembre 2016 allo stesso periodo del 2021 a fronte di 7 piante abbattute per motivi di sicurezza e di altre 20 sostituite, ne sono state messe a dimora 33, alle quali vanno sommate le 220 dei nuovi piani di urbanizzazione. Quest’anno – ha continuato la sindaca – ne pianteremo altre 687 in base al progetto per l’abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbani finanziato con oltre 317 mila euro dalla Regione. Nel dettaglio daranno un volto green a Montevarchi Nord, ai giardini Kitzingen e via Amendola, al resede della scuola di Levane, creando anche un boschetto periurbano nella zona di via Mercurio".