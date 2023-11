Consiglio, nuovo corso. Nocentini presidente: "Pronto a portare idee". Municchi, addio al veleno

Quartierista gialloblù, appassionato di Giostra in ogni sua sfaccettatura ma anche tifoso amaranto. Potrebbe essere presentato così Paolo Nocentini che nel pomeriggio dello scorso 31 ottobre è stato eletto presidente del Consiglio di Giostra. Una nomina arrivata nel corso della riunione convocata a Palazzo Cavallo dal sindaco Ghinelli, nel corso della quale il presidente uscente Martina Municchi ha rassegnato le proprie dimissioni lasciando quindi il Consiglio. Per Nocentini un nuovo ruolo dopo essere stato per oltre venti anni tra le fila del Quartiere di Porta Santo Spirito prima come consigliere, poi come maestro d’armi e anche come rettore, andando a vincere una lancia d’oro nel 2006 con giostratori Luca Veneri e Carlo Farsetti.

"Sono davvero onorato - confessa Nocentini il giorno dopo l’elezione - soprattutto per la fiducia che i componenti del Consiglio hanno manifestato nei miei confronti. Mi fa sicuramente piacere, si apre per me un capitolo nuovo, andando a svolgere un ruolo che significa anche portare idee e soluzioni da poter analizzare insieme a tutte le componenti del mondo della Giostra del Saracino. Un confronto che come spiegato nel regolamento interesserà la consulta dei Quartieri, l’ufficio comunale e non solo. L’obiettivo è quello di far crescere e rafforzare ulteriormente una manifestazione che oggi è sicuramente di carattere nazionale, ma anche internazionale".

L’appuntamento di Palazzo Cavallo è stata anche l’occasione per registrare le dimissioni di Martina Municchi, che ha affidato il proprio pensiero ad una lettere - poi pubblicata anche sui social - nella quale ha spiegato le ragioni della propria scelta, togliendosi anche qualche sassolino. Un addio al veleno quello dell’ex presidente nel suo lungo intervento, nel quale ha parlato di "invidie e sotterfugi" e di come alla base dell’addio ci sia stata la mancanza di fiducia. Ad ogni modo la riunione del Consiglio, i cui componenti vengono indicati dal consiglio comunale oltre ai rappresentanti dei quartieri ha permesso quindi di nominare il nuovo presidente e la nuova composizione di quest’organo in vista dei prossimi appuntamenti che interesseranno il mondo della Giostra.

M.M.