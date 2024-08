Consiglio di amministrazione dellistituzione culturale educativa castiglionese, Elisa Canocchi è la presidente

Arezzo, 20 agosto 2024 – Sono state ufficialmente rese note le nomine del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Culturale Educativa Castiglionese (ICEC).

Il Consiglio è così composto: Elisa Canocchi (Presidente), Maria Stella Frappi (Vice Presidente), Elena Badini, Simone Sanchini e Claudio Strat.

“Ringrazio sentitamente il Sindaco Mario Agnelli e i membri del Consiglio di Amministrazione per aver riposto fiducia nella mia persona e nelle mie competenze, che metterò a disposizione per contribuire alla costruzione di una Comunità educante”, dichiara la Presidente Elisa Canocchi, dottore di Ricerca in Qualità della Formazione e pedagogista.

“Per me è motivo di orgoglio poter partecipare attivamente alla realizzazione di Progetti per questa Istituzione, prestigioso punto di riferimento culturale ed educativo a Castiglion Fiorentino – prosegue Canocchi. Sarà mia cura proseguire il cammino già tracciato da anni, apportando idee rinnovate, e rispondenti ai bisogni emergenti dei cittadini”.

“Un obiettivo primario sarà quello di costruire una cultura educativa del Ben- Essere, attribuendo spazio e risorse a iniziative in cui la cultura va a trasformare e modellare, in maniera virtuosa, gli stili e la qualità di vita delle persone. Conto sull’entusiasmo e il supporto di tutti i membri del gruppo”, conclude Canocchi.