Consiglio comunale dei giovani Presentato il primo regolamento

SANSEPOLCRO

Presentato a Sansepolcro il consiglio comunale dei giovani, istituito a Sansepolcro grazie all’impegno dell’assessorato alle politiche giovanili. E’ stata proprio l’assessore di riferimento, Valeria Noferi, ad aprire l’incontro, tenutosi nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi, salutando i presenti e rimarcando l’importanza di questo nuovo organo che vedrà protagonisti i giovani, studenti e non, che potranno addentrarsi nel mondo dell’amministrazione pubblica rendendosi loro stessi protagonisti. Dopo i saluti alle istituzioni è stato consegnato e letto al microfono il regolamento che disciplina il consiglio. Presenti al banco dei relatori il sindaco Fabrizio Innocenti e alcuni componenti della giunta comunale assieme al vicepresidente del consiglio regionale della Toscana, Marco Casucci, che si è detto "onorato di essere presente ad un appuntamento molto importante per la città di Sansepolcro. L’avvio di un percorso per e con i giovani, per far sì che siano loro stessi a dare spunti, creare occasioni e magari suggerire soluzioni da un punto di vista diverso da quello degli adulti, con altre esigenze e quindi altri obiettivi e orizzonti". Sansepolcro è uno dei primi Comuni d’Italia ad aver realizzato la costituzione di un consiglio dei giovani, per questo il progetto sarà presentato nella sede della Regione Toscana a Firenze il 4 luglio prossimo alla presenza del presidente della Regione e di tutti gli organi amministrativi coinvolti.