Consiglio comunale aperto a Montevarchi: dibattito sul futuro del parco

MONTEVARCHI

Consiglio comunale aperto questo pomeriggio alle 18 in palazzo Podestà a Montevarchi.

Tema principale della giornata la protesta, di una nutrita parte di cittadini, di concedere gratuitamente a una società privata una parte del parco tra via Fratelli Cervi e viale Cadorna per la realizzazione di un’area giochi destinata ai bambini. Una zona, questa, molto amata e frequentata dai residenti della zona che, nelle settimane scorse, hanno anche aperto una petizione che ha portato a una raccolta firme accompagnate da una lettera in cui viene sottolineata la disponibilità a un sereno confronto per trovare una soluzione che soddisfi le esigenze di tutti. Come ha già sottolineato la portavoce dei residenti Ilaria Nocentini, la loro protesta nasce dal fatto che in molti si ritrovano in questo specifico luogo per fare attività fisica, giocare, passeggiare o socializzare liberamente.

Una classica zona libera dove si creano tante occasioni di aggregazione e, in ragione di ciò, auspicano che si possa trovare una soluzione che trovi d’accordo entrambe le parti per far sì che questa area possa continuare a essere fruita, senza particolari problematiche, come quelle che si verrebbero a creare nel caso si andasse avanti nella decisione che, alcune settimane fa, è stata presa dal sindaco Silvia Chiassai Martini. Un tema, questo, che ha riscosso particolare interesse; dalla fine di settembre la petizione ha raccolto oltre 730 firme, un numero davvero importante e che i diretti interessati sperano possa far tornare sui propri passi l’amministrazione comunale. Oggi, in un modo o nell’altro, potrebbe essere un giorno davvero decisivo.

Massimo Bagiardi