Consiglio comunale al "veleno" Liste civiche: "Si dimetta Spadaccio"

"Chiediamo le immediate dimissioni del presidente del Consiglio comunale: chi deve fare l’arbitro non può entrare a gamba tesa sull’avversario". Liste Civiche Sangiovannesi all’attacco di Elena Spadaccio dopo i fatti avvenuti nell’ultima seduta del parlamentino locale. Secondo il gruppo d’opposizione, il regolamento è stato disatteso al fine di consentire "una vera e propria aggressione verbale" del sindaco nei confronti del capogruppo Daniele Marzi. Oggetto dell’infuocato dibattito un’interrogazione sulla nuova palestra che dovrebbe sorgere nella città di Masaccio finanziata con fondi della provincia di Arezzo. "Risorse pubbliche che giacciono inutilizzate ormai da 16 anni - hanno tuonato i civici - che per manifesta incapacità delle amministrazioni del Partito democratico sangiovannese non vengono utilizzate.

Visti i termini stringenti della convenzione stipulata nell’agosto del 2021 chiedevamo lumi su eventuali solleciti esistenti da parte della Provincia. L’assessore Pellegrini ha negato la presenza di alcun sollecito, quando invece esistono Pec che certificano le inadempienze della giunta sangiovannese. Visto l’evidente imbarazzo dell’assessore - hanno proseguito - il sindaco Vadi si è sentito in dovere, in barba al regolamento del consiglio comunale e sostenuto dal presidente del Consiglio comunale, di pretendere la parola. Un’aggressione irosa, avvelenata e scomposta. Chiederemo agli altri gruppi di opposizione di poter depositare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio comunale". Non è tardata ad arrivare la replica del Centro Sinistra per San Giovanni: "Il capogruppo dei civici ha più volte citato l’assessore Pellegrini e il sindaco, attribuendo loro inadempienze inesistenti, presenti solo nel suo copione teatrale - ha dichiarato il gruppo - Poi ha tentato di forzare il regolamento, impedendo di fatto una replica efficace delle persone nominate, correttamente e doverosamente concessa dalla presidenza del consiglio. Ci chiediamo se davvero le Liste Civiche Sangiovannesi abbiano a cuore San Giovanni e la necessità della realizzazione della nuova palestra. Rinnoviamo la nostra fiducia nella presidente del consiglio comunale e nel sindaco e nei componenti della giunta comunale, augurandoci che gli altri gruppi consiliari, con senso di responsabilità, non si facciano trascinare in questo teatrino scomposto".