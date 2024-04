Consapevolezza sull’autismo, incontro col presidente Laurenzi

CORTONA

Anche Cortona offrirà un’occasione per parlare e mettere sotto i riflettori la vita delle persone con diversa abilità intellettiva. L’appuntamento è promosso domani alle 18 alla Factory Dardano 44 nel cuore del centro storico. Ospite dell’incontro il presidente dell’associazione Autismo Arezzo Andrea Laurenzi. "Un modo per accrescere la nostra consapevolezza sull’autismo, comprenderne i temi forti e i diritti sottostanti", conferma Aldo Calussi ideatore e promotore dell’esperienza Factory Dardano 44. "Il viaggio che ci accompagna nella vita accanto ad un figlio è senza dubbio il più straordinario che questa esistenza ci riservi", spiega Laurenzi. "Avere al fianco un figlio autistico e/o disabile diventa qualcosa di (s)travolgente e difficilmente raccontabile. Con l’arrivo di un figlio infatti ci immaginiamo come se fossimo in partenza per un viaggio esotico, ricco di emozioni e soddisfazioni, magari verso un’isola tropicale. Poi, improvvisamente, arriva l’autismo e ti accorgi di essere atterrato in un altro continente, magari ad una latitudine differente, fa un po’ freddo e tira vento… la delusione e lo stupore sono naturali, ma la vita di presenta infinite occasioni per amare tuo figlio e per vivere questo viaggio lontano dai tropici. E così non si può non accettare di provare a vivere intensamente, a lottare ed emozionarsi, come per qualunque altro figlio".

Da tempo l’associazione Autismo Arezzo porta avanti un’attività importante sull’intera provincia. Sulla scia della giornata mondiale della consapevolezza dell’Autismo, sancita dalle Nazioni Unite il 2 aprile, l’associazione ha previsto una serie di iniziative per costruire una sensibilità e consapevolezza nella comunità. I dati della provincia parlano, negli ultimi 20 anni, di circa 62000 bambini nati. La statistica ufficiale toscana parla di 1 ogni 66 tra i nati che presenta tratti da "disturbo" rientrante nello spettro autistico.

La.Lu.