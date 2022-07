Confindustria punta su Palazzo Carbonati

Arezzo, 15 luglio 2022 - Confindustria Toscana Sud potrebbe traslocare in Palazzo Carbonati. È quanto emerge dall’ultima assemblea annuale dell’associazione che si è tenuta qualche giorno fa al centro convegni Sant’Agostino di Cortona. La decisione è stata presa all’unanimità dal consiglio generale degli industriali di Arezzo, Siena e Grosseto guidati da Fabrizio Bernini: l’input che arriva è quello di partecipare con un’offerta congrua alla prossima asta pubblica che sarà indetta dal Comune che è proprietario dell’elegantissimo edificio di via degli Albergotti.

Per anni è stata la sede della Procura ma oggi è in rovina, dopo dieci anni di abbandono e di aste andate deserte. Dopo il trasferimento di tutti gli uffici giudiziari della città in zona Garbasso, il Comune ha deciso di metterlo in vendita: la base d’asta per il palazzo è passata negli anni da 4 a 1,2 milioni di euro. L’ultima si è svolta nel maggio 2021 e ha avuto l’esito delle precedenti: nessuna offerta valida.

Le giunte che si sono alternate dal 2010 in poi avrebbero trovato nell’affare un po’ di risorse da investire nelle opere pubbliche. E invece per oltre dieci anni è rimasto così: a degradarsi, il prezzo ma anche la struttura, come tutto quello che non vivi e non sistemi. La mossa di Confindustria, proposta dal presidente Bernini e condivisa anche dalle componenti senesi e grossetane del consiglio generale, andrebbe invece a ridare vita e valore a quello che, insieme ad altri palazzi, è uno dei patrimoni architettonici più prestigiosi della città alta.

Il palazzo fu edificato da messer Simonetto di Francesco dei Carbonati, intorno al 1550. L’architettura è semplice e armoniosa nel vero e autentico stile toscano, il maestoso portale e le finestre decorate con opera rinascimentale hanno rilevanza storica e artistica. La facciata conserva le mura del Trecento su cui fu fondato l’edificio. All’interno si trova una bella scalinata in pietra decorata in stile liberty.

La proprietà nei secoli fu ceduta alla nobile famiglia Occhini, nel ventesimo secolo l’edificio divenne di proprietà comunale che lo trasformò in un edificio giudiziario. Nell’ampio giardino di quasi 800 metri quadrati esiste anche un’orangerie, un luogo originariamente era adibito a giardino-vetro dove durante l’inverno si conservano agrumi e frutti esotici.

Il fabbricato principale si sviluppa su quattro livelli di cui uno interrato, per una superficie totale che sfiora i 1400 metri quadrati. L’offerta di Confindustria Toscana Sud alla prossima asta potrebbe finalmente riportare uno dei gioielli della città alta al centro della vita cittadina.