Confindustria, collaborazione scuola e imprese per far conoscere ai giovani le opportunità offerte dai corsi its

Antonio Capone

Arezzo, 16 febbraio 2023 – Hanno partecipato 12 istituti superiori della provincia di Arezzo e 20 tra dirigenti e insegnanti all’incontro recentemente organizzato da Confindustria Toscana Sud sul tema dell’orientamento post diploma, con l’obbiettivo di individuare le migliori forme di collaborazione per le attività di orientamento dirette ai giovani neodiplomati.

Il tessuto produttivo della provincia di Arezzo necessita di competenze tecnico-scientifiche elevate per sviluppare prodotti sempre più competitivi e tecnologicamente avanzati e in quest’ottica riveste carattere prioritario la valorizzazione di percorsi di studi in linea con le richieste delle aziende.

“Tra le opzioni di scelta per i diplomati ci sono i corsi specialistici legati alle attività produttive del territorio organizzati dalle Fondazioni ITS, di durata biennale e che rilasciano una certificazione di V livello – dice Antonio Capone, Direttore Generale di Confindustria Toscana Sud - sono corsi progettati in collaborazione con le aziende del territorio, in linea con i loro fabbisogni e per questo rappresentano una grande opportunità per i giovani in cerca di lavoro che purtroppo è ancora poco conosciuta.

In questo momento ci sono settori che offrono grandi spazi, come le aziende del digitale, che sono alla continua ricerca di personale con una preparazione in campo informatico, tecnologico e di analisi dei dati e il settore orafo, che grazie alla crescita di export e fatturato, ha esigenza di inserire nelle aziende giovani creativi e motivati a lavorare in aziende che producono il Made in Italy nella fascia di lusso.

Ad Arezzo sono presenti percorsi formativi di specializzazione per entrambi i settori – spiega Capone - sono i corsi organizzati da ITS PRODIGI in ambito digitale e da ITS TAB in ambito orafo, hanno percentuali molto alte di occupabilità, oltre l’80%, e la loro promozione all’interno delle scuole è fondamentale per far conoscere ai giovani le opportunità di crescita professionale che sono in grado di offrire”.

L’ITS PRODIGI ha sede presso Confindustria Toscana Sud Delegazione di Arezzo (Via Roma 2) e organizza corsi per Programmatori informatici, figure molto richieste sia dalle aziende informatiche che elettroniche e meccaniche.

L’ITS TAB ha sede presso l’Istituto Margaritone di Arezzo e organizza corsi per Tecnici per Design e Creazione del gioiello. I corsi inizieranno ad ottobre 2023 ed hanno durata biennale, di cui quasi il 50 % di stage in azienda.