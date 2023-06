Confindustria, “Attrarre, trattenere e sviluppare il personale in azienda”

Arezzo, 29 giugno 2023 – Come attrarre, trattenere e sviluppare talenti, sarà questo il tema dell’evento organizzato dal Gruppo Imprenditori Valdichiana di Confindustria Toscana Sud per il prossimo 4 luglio alle 17 al Cassioli Group (Torrita di Siena, località Guardavalle, 63).

Una discussione tra imprenditori/manager interessati a migliorare l’attrattività delle imprese e la capacità di trattenere i collaboratori in un contesto che beneficia dello scambio di esperienze concrete tra colleghi, oltre che dell’intervento di esperti.

All’incontro infatti parteciperà, in qualità di relatore, Pietro Catania, imprenditore, consulente e investitore italiano che, dopo una brillante carriera nel mondo della comunicazione, da vent’anni si occupa di sviluppo delle organizzazioni, innovazione, cambiamento, integrazione, leadership, partecipazione, appartenenza e processi manageriali.

Nel luglio del 2020 ha fondato una casa editrice per favorire l’accesso al lettorato italiano ad autori innovativi del panorama internazionale della letteratura manageriale. Lauree in filosofia e scienze e tecniche psicologiche preso Unicat Milano, MBA in Bocconi, Master of Science in Management a Stanford, studi di perfezionamento ad Harvard, Oxford, Columbia ed Insead.

Catania coinvolgerà i partecipanti con una metodologia che utilizza una marcata interattività. “In tutti gli incontri fatti con i colleghi imprenditori della Valdichiana negli ultimi mesi, è emerso in modo chiaro che molte delle prossime sfide nel mondo del lavoro si giocheranno sulla valorizzazione del capitale umano – dice Giovanni Tiezzi, Presidente del Gruppo Imprenditori Valdichiana - questo incontro vuole dare una prima risposta all’esigenza di capire meglio gli aspetti più importanti legati alla gestione delle persone, competenza che diviene pertanto fondamentale padroneggiare per tutti gli imprenditori ed i manager”.