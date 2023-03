Conferenza di Ferri sul poeta Benedetti a Palazzo Casali

Ancora un appuntamento per la Festa della Toscana, la manifestazione patrocinata dalla Regione a Cortona propone un incontro dedicato al poeta Francesco Benedetti. Stamani alle ore 11 nella sala Medicea di palazzo Casali si terrà la conferenza pubblica di Alessandro Ferri, docente di materie letterarie all’Istituto "Vegni" e ricercatore al Comitato per le celebrazioni dantesche della Fondazione Treccani Cultura. Poeta, drammaturgo, critico letterario e polemista politico, Benedetti nacque a Cortona il 5 ottobre 1785, fu autore di oltre 70 poesie (in larga parte pubblicate nel 1818), traduzioni in versi dal greco antico e di 13 tragedie.

Nonostante l’educazione religiosa ricevuta in Seminario, Benedetti ebbe sempre una visione fortemente laica e anticlericale. Ammiratore della cultura classica e degli ideali repubblicani, detestava ogni dispotismo. Iscritto alla Carboneria, fu convinto della necessità di un’Italia unita, anche in forma federale, al punto che dopo il 1861 fu celebrato come un martire risorgimentale ante litteram. In ambito letterario fu un sostenitore del classicismo, ma nelle sue ultime opere emergono con chiarezza elementi romantici.