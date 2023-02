Confedilizia: "Ricadute gravi sulle imprese locali"

L’applicazione del decreto legge annunciato dal governo potrà portare "anche nel nostro territorio a conseguenze impattanti per l’economia locale". L’allarme arriva dal presidente provinciale di Confedilizia Arezzzo Sabina Rossi Palazzeschi che avverte: "Ci troveremo, se il decreto non verrà modificato, innanzi a una probabile situazione economica di grande difficoltà per le ditte esecutrici e quelle legate alla filiera dell’edilizia. I proprietari delle abitazioni, i tecnici incaricati all’esecuzione dei lavori, potranno soffrire momenti di grave crisi, poiché il nuovo decreto prevede il blocco totale, salvo casi specifici, della cessione dei crediti d’imposta agli istituti di credito".

In particolare, spiega Rossi "in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus 110%, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche".

L’auspicio "per i proprietari e gli operatori aretini è che possano essere messe in campo nuove iniziative legislative da parte del governo, capaci di porre una soluzione definitiva al problema", osserva il presidente provinciale di Confedilizia. Proprio le associazioni di categoria contestano il provvedimento dell’esecutivo e oggi ma Roma partecipano al tavolo convocato dalla premier Meloni per affrontare la situazione.