Confcommercio sul cantiere di via Fiorentina: “Altro che 31 giorni, se continua di questo passo”

Arezzo, 26 ottobre 2023 - “I nostri timori sui tempi lunghi dei lavori in via Fiorentina si stanno purtroppo avverando.

È sotto gli occhi di tutti che il cantiere è aperto, ma non è operativo. Non si vede nessuno. Se continua di questo passo, ci vorranno altro che 31 giorni!”. A raccogliere la preoccupazione è Cristiano Beligni, delegato dell’area aretina per Confcommercio.

“In compenso, i disagi causati dal blocco della strada in direzione città si sono fatti vedere subito. Per esempio, da metà pomeriggio la coda di auto che rientra dal centro città aumenta e tante persone evitano di fermarsi nei negozi della via per paura di non riuscire a rientrare nel traffico.

Poi c’è chi preferisce cambiare percorsi e tornerà in via Fiorentina solo a cantiere chiuso. Ce lo hanno segnalato in diversi, tra negozianti e baristi. Per loro la perdita di clienti è tangibile e proietta un’ombra lunga anche sulle festività natalizie, che di fatto si apriranno fra un paio di settimane”.

Ad esprimere preoccupazione è anche Gianni Fabbrini, titolare dell’hotel Minerva: “devo dare percorsi alternativi a quanti hanno prenotato nella mia struttura. E se per i turisti del fine settimana o delle gite cambia poco, per i convegnisti, che hanno a che fare sempre con tanti impegni e tempo contato, è invece un disagio.

I lavori in via Fiorentina sono necessari e auspicati, noi eravamo pronti a sopportarne ogni disagio, ma il calendario scelto dall’Amministrazione è davvero sbagliato perché intacca un periodo troppo importante dal punto di vista turistico e commerciale”.

A questo punto, la richiesta è di far slittare i lavori: “si potrebbero rimandare almeno a gennaio, dopo l’Epifania”, dice Cristiano Beligni, “ma di certo l’estate sarebbe stato il momento migliore per mettere mano al cantiere”.