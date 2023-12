Confcommercio rilancia. Cantucci resta al vertice: "Le mosse per ripartire"

di Claudio Roselli

Valorizzazione dei centri storici, sostegno al commercio di vicinato e innovazione nel settore turistico. Sono i punti cardine della linea operativa di Anna Maria Cantucci, confermata all’unanimità dal locale consiglio direttivo alla presidenza di Confcommercio Valtiberina per altri cinque anni. La scelta è maturata dopo l’insediamento del nuovo gruppo dirigente lo scorso 28 novembre, data delle elezioni per il rinnovo della rappresentanza territoriale del settore commercio, turismo e servizi. Anna Maria Cantucci, nota imprenditrice e titolare del negozio di abbigliamento "31 Febbraio" lungo via XX Settembre, in pieno centro storico, si è distinta per il suo impegno nel settore moda per oltre trentacinque anni. Al suo fianco avrà un consiglio direttivo composto da Daniele Brizi, Giorgio Camaiti, Lorenzo Casi, Roberto Chieli, Andrea Dini, Sonia Fortunato, Alessandro Landini, Matteo Mafucci, Costanza Mariniello e Valerio Tricca.

"Sono onorata e grata di questa riconferma alla presidenza di Confcommercio Valtiberina - ha dichiarato la presidente Cantucci – e guardo avanti con determinazione e impegno a questa nuova fase, con un consiglio partecipato che lavorerà per il bene dell’intera vallata. Il nostro impegno vuole estendersi anche al supporto del commercio di vicinato nei centri storici e nelle periferie, promuovendo iniziative che riportino i negozi tradizionali al centro delle abitudini di acquisto". Da sempre, lei ha un occhio particolare di attenzione verso il turismo e quindi lavorerà anche in funzione di esso. "Il turismo deve essere il motore di sviluppo della vallata, ma per raggiungere questo obiettivo dobbiamo lavorare su un progetto unitario che promuova la Valtiberina come un prodotto turistico completo, con il suo stile di vita lento, la buona cucina, l’arte e lo shopping".

Presupposto fondamentale: i rapporti con l’amministrazione comunale. "Negli ultimi tempi lo spirito di collaborazione, anche con le altre associazioni di categoria, ha prodotto risultati importanti, con eventi di livello che stanno conferendo una eccellente immagine alla città. Sotto questo profilo, il miglioramento è stato evidente".

Massimiliano Micelli, responsabile delegazione di Confcommercio Valtiberina, avrà il ruolo di segreteria e coordinamento del gruppo.