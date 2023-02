Confcommercio, Fei: "C’è una forte richiesta di lavoratori ma è cambiato il mondo"

"Il settore è ripartito dopo la batosta della pandemia e ora c’è una forte richiesta di lavoratori". Catiuscia Fei, condirettore di Confcommercio (nella foto) analizza il fenomeno da un osservatorio molto ampio: novemila imprese associate. Le difficoltà dei ristoratori le colloca in uno spettro largo di fattori. "C’è sicuramente un cambio di paradigma, anche perchè durante il lockdown c’è stata un’emorragia forte di lavoratori in questo settore e chi ha perso il posto due anni fa, si è ricollocato in altri settori, spinto dall’esigenza di far quadrare i bilanci di casa". Ci tiene a sfatare il luogo comune per i quale "i ranon avrebbero voglia di lavorare. Non è così: oggi i giovani hanno un’altra visione del lavoro e privilegiano la qualità della vita rispetto quello che per la nostra generazione rappresentava il cosiddetto ascensore sociale". L’impatto del cambio di mentalità sul settore è diretto ma a pesare, rileva Fei, è anche "il fatto che queste figure sono sempre state viste come transitorie. Invece, hanno un compito strategico perchè saper stare al pubblico, raccontare ai turisti la città, saper servire il cliente è molto importante. Occorre un impegno da parte di tutti per dare forte dignità alla professione, dalle scuole che sono fondamentali alle famiglie". La radiografia di Catiuscia Fei corrisponde all’osservatorio di Sara Vagnoli, respponsabile del servizio di Confcommercio per la ricerca e selezione del personale. Con alcuni dettagli interessanti: "Da parte delle imprese cresce la richiesta di profili professionali con esperienza, quindi lavoratori adulti. Nel mondo giovanile si riscontra meno disponibilità a impegnarsi nel settore specifico, sia per motivi di studio ma anche perchè viene considerato come una fase di passaggio verso altre occupazioni".