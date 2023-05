Confartigianato, “Più sicuri insieme”, fa tappa a Cortona

Arezzo, 15 maggio 2023 – Continua il tuor della campagna “più sicuri insieme”, il prossimo appuntamento è per il 17 maggio alla Casa della Salute di Terontola dalle ore 18.

Oltre al presidente provinciale e regionale di Anap, Angiolo Galletti, sarà presente il Colonnello Claudio Rubertà (Comandante Provinciale Carabinieri Arezzo) il Capitano Antonio De Santis (Comandante Compagnia Carabinieri Cortona) e Luciano Meoni, Sindaco del Comune di Cortona. “E' fondamentale non smettere mai di abbassare la guardia – afferma Galletti – le truffe agli anziani sono una delle peggiori piaghe che colpiscono i nostri anziani”.

Il ringraziamento di Galletti va al comando dei carabinieri “sempre pronti a tutelare gli anziani del nostro territorio e al sindaco di Cortona che si è dimostrato sensibile nel diffondere strumenti di informazione e prevenzione sul territorio”, sottolinea Galletti.

I dati ad oggi non sono certo confortanti, ma solo con campagne come questa è possibile dare le informazioni più importanti per non cadere vittime dei truffatori “In Toscana purtroppo sono ancora in aumento le truffe ai danni di persone anziane, aumentano in particolare quelle su internet.

Secondo i dati diffusi dalla Polizia di Stato il 50% delle truffe a danno degli over 65 avvengono on line”, sottolinea Galletti. “La fascia di età maggiormente colpita è quella tra 65 e 70 anni e sono soprattutto gli uomini fino a 80 anni a rimanere vittime di questi reati.

L’abitudine di conservare contanti o oggetti di valore nella propria abitazione, vivere o rimanere da soli, in particolare nei mesi estivi, purtroppo rendono molti anziani potenziali vittime di truffe, furti e rapine.

I malintenzionati spesso ripetono schemi noti, come fingersi vicini di casa, avvocati di un familiare in difficoltà, incaricati della banca o addetti alle consegne a domicilio e per questo informarsi e conoscere il loro modo di agire è fondamentale per difendersi ed evitare situazioni a rischio”, aggiunge il presidente di Anap.

“Le truffe agli anziani sono diventate ormai un’emergenza sociale, visto che le persone con più di 65 anni sono il 23% del totale della popolazione. Al danno economico spesso si accompagnano aggressioni, traumi fisici e psicologici. È quindi fondamentale per gli anziani informarsi per evitare di potersi trovare in situazioni di vulnerabilità a casa, per strada ed anche su internet”, aggiunge Galletti.

La campagna di ANAP “Più sicuri insieme” prevede la diffusione in tutta Italia grazie alla rete di Confartigianato di dépliant e vademecum sulle truffe realizzati in collaborazione con il Ministero dell’Interno, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. Prosegue Angelo Galletti: “È importante rivolgersi alle Forze dell’Ordine in caso di situazioni sospette per fermare i truffatori.

Ricordo che esiste il numero unico per le emergenze 112 per le segnalazioni. Chi vuole e per qualunque necessità, si può rivolgere alle Associazioni territoriali della Confartigianato, dove sarà possibile ritirare il materiale informativo. È essenziale per gli anziani costruire nel contesto in cui vivono delle reti di solidarietà, stringendo rapporti più stretti e di cura reciproca con vicini, amici e persone di fiducia a cui rivolgersi in caso di bisogno e a cui chiedere aiuto in caso di difficoltà”, conclude il presidente di Anap Toscana