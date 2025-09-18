Confartigianato. La festa dei pensionati

SANSEPOLCROÈ Sansepolcro la meta scelta quest’anno dall’Anap (Associazione Nazionale Pensionati di Confartigianato) per celebrare la Festa provinciale del socio. Un appuntamento atteso e sempre molto partecipato, occasione preziosa per ritrovarsi, condividere esperienze e approfondire temi legati al benessere, alla salute e alla qualità della vita. L’edizione 2025 – come già ricordato – svolgerà nel territorio di Sansepolcro domenica prossima, 21 settembre, a partire dalle ore 10 all’antico Borgo delle Rose, vicino alla frazione di Gricignano in una giornata che unisce momenti di informazione, convivialità e svago. Il filo conduttore sarà "La salute attraverso l’utilizzo delle piante officinali", un tema affascinante e attuale che condurrà alla riscoperta di saperi antichi e alle buone pratiche per il benessere. I partecipanti saranno immersi in una location eccezionale che permetterà a pieno di scoprire le strategie per un invecchiamento attivo e sereno.

Questo il programma della giornata: alle 10 l’arrivo e l’accoglienza degli ospiti, alle 10.30 il focus con gli esperti Simona Barbagli di Postural Yoga, centro nel quale vengono praticate diverse forme di yoga e Pietro Mascheri (nella foto), farmacista e fitoterapeuta di Città di Castello. Sarà questo il momento centrale dell’iniziativa; un momento di sintesi fra benessere fisico e mentale ed è questa la finalità insita in una circostanza che rimane pur sempre festosa e di svago. Sotto questo profilo, la Valtiberina e i suoi esperti sono diventati un punto di riferimento importante. Seguiranno alle 12.30 l’aperitivo, alle 13 il pranzo sociale e alle 16 circa la chiusura dell’evento.