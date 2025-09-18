Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Arezzo
CronacaConfartigianato. La festa dei pensionati
18 set 2025
CLAUDIO ROSELLI
Cronaca
Confartigianato. La festa dei pensionati

SANSEPOLCROÈ Sansepolcro la meta scelta quest’anno dall’Anap (Associazione Nazionale Pensionati di Confartigianato) per celebrare la Festa provinciale del socio. Un appuntamento atteso e sempre molto partecipato, occasione preziosa per ritrovarsi, condividere esperienze e approfondire temi legati al benessere, alla salute e alla qualità della vita. L’edizione 2025 – come già ricordato – svolgerà nel territorio di Sansepolcro domenica prossima, 21 settembre, a partire dalle ore 10 all’antico Borgo delle Rose, vicino alla frazione di Gricignano in una giornata che unisce momenti di informazione, convivialità e svago. Il filo conduttore sarà "La salute attraverso l’utilizzo delle piante officinali", un tema affascinante e attuale che condurrà alla riscoperta di saperi antichi e alle buone pratiche per il benessere. I partecipanti saranno immersi in una location eccezionale che permetterà a pieno di scoprire le strategie per un invecchiamento attivo e sereno.

Questo il programma della giornata: alle 10 l’arrivo e l’accoglienza degli ospiti, alle 10.30 il focus con gli esperti Simona Barbagli di Postural Yoga, centro nel quale vengono praticate diverse forme di yoga e Pietro Mascheri (nella foto), farmacista e fitoterapeuta di Città di Castello. Sarà questo il momento centrale dell’iniziativa; un momento di sintesi fra benessere fisico e mentale ed è questa la finalità insita in una circostanza che rimane pur sempre festosa e di svago. Sotto questo profilo, la Valtiberina e i suoi esperti sono diventati un punto di riferimento importante. Seguiranno alle 12.30 l’aperitivo, alle 13 il pranzo sociale e alle 16 circa la chiusura dell’evento.

Sanità