Condannato Coccimiglio. Lesioni all’ex fidanzata

E’ stato condannato a 8 mesi l’ex presidente cinquantenne del Montevarchi e del Foggia, Giuseppe Coccimiglio. Lesioni e maltrattamenti nei confronti della ex compagna di 50 anni era l’accusa per i fatti avvenuti tra ottobre e dicembre del 2017. Fondatore della Da 10 Production, etichetta musicale che ha lanciato nuovi e interessanti nomi anche al festival di Sanremo, Coccimiglio è stato al centro in passato anche di altri episodi di carattere giudiziario, come il violento alterco in un appartamento di Figline nel 2018. Dentro c’erano la ex di Coccimiglio e un suo amico. Quando i carabinieri hanno fermato il discografico, questi era alla guida della sua auto, benché non fosse nelle migliori condizioni di mettersi al volante. Aveva assunto alcol, con sé aveva anche quattro grammi di cocaina. Quando i carabinieri gli hanno chiesto di sottoporsi all’etilometro, Coccimiglio si è ribellato: atteggiamento che gli è costato anche il ritiro della patente da parte dei militari. Dalla ricostruzione dei fatti operata dai carabinieri, è emerso che Coccimiglio aveva conosciuto la donna a Pordenone ad una manifestazione musicale e aveva intrapreso con lei una relazione sentimentale che si è poi tramutata in convivenza.

Ma la venticinquenne ha dovuto subito fare i conti con la gelosia dell’uomo, con le sue pressioni psicologiche, con certi "controlli" che si concretizzavano in raffiche di telefonate e messaggi nei periodi in cui la donna tornava a casa sua, a Trieste.

Ieri al tribunale di Arezzo, dopo la richiesta del pm Albergotti, il giudice Ruggieri ha condannato l’uom a 8 mesi per i reati di lesioni e maltrattamenti.