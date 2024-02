Concorso Fotografico . Tutti i vincitori del Papianino

Con lo spoglio di domenica sono stati decretati i vincitori del IX Concorso Fotografico Papianino, organizzato dal locale gruppo parrocchiale. I vincitori sono 5 di cui 2 ex aequo segnalati dalla giuria tecnica, una delle novità di quest’anno, composta da: Roberta Soldani; Lorenzo Carnevali e Mario Cavigli e 3 per la giuria popolare. Tutti gli autori si sono confrontati con il tema "La bellezza ci salverà". I premiati pari merito per la giuria tecnica sono: Stefano Innocenti con la foto "La bellezza è ricerca e conoscenza" e Lorenzo Nasi con la foto "Geometrie naturali". La giuria popolare ha così deciso: primo classificato Antonio Cipriani con la foto "La gioia di un bambino", seconda classificata Edi Gori con la foto "La bellezza di un amore che salva", terzo classificato: Stefano Gambineri con la foto " Dolomiti".Questa edizione ha visto la partecipazione di 32 autori ( professionisti e non) con 84 foto. Entrando nelle stanze espositive gli occhi osservavano e la mente andava a "Meraviglioso" del grandissimo Domenico Modugno: il mare, il sole , la vita, l’amore, il viso di un bambino, le bellezze della natura. Domenica 18 febbraio alle 16 nella sala Don Carlo in Piazza Tanucci a Stia, assieme alla premiazione dei vincitori, ci sarà la possibilità per tutti gli interessati di condividere la passione per la fotografia e scoprire chi sono gli autori delle singole foto.