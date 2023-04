"Concorso finito ma pochi assunti" Sanità, il sindaco ancora all’attacco

Ennesimo confronto a distanza tra Silvia Chiassai Martini e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Il primo cittadino di Montevarchi ha preso carta e penna e ha scritto una lettera in cui si fa portavoce delle istanze degli operatori socio sanitari risultati idonei al concorso del 2021 di Estar Toscana. Nella missiva, Chiassai ha fatto presente a Giani che la prova concorsuale, indetta con somma urgenza per colmare la carenza di personale negli ospedali e distretti sanitari, in realtà ha visto l’assunzione di "solo il 10% degli Oss idonei su 2500, con la prossima scadenza della graduatoria fissata ad aprile 2024". "Ho ricevuto questa segnalazione - si legge nella lettera indirizzata ai vertici regionali - che denuncia un numero di assunzioni che non giustifica l’urgenza del concorso e inspiegabile per l’emergenza di personale, anche di personale Oss, necessario in tutte le strutture. Comprendendo la preoccupazione dei sanitari, chiedo alla Regione di dare risposta alle istanze che inspiegabilmente non vengono date a queste persone che hanno speso tempo, denaro, studio nella preparazione di prove con la prospettiva di essere assunte.

La realtà è che probabilmente assistiamo all’ennesimo blocco delle graduatorie, per favorire invece una soluzione ‘a tempo’, come sostengono molte sigle sindacali, tramite l’utilizzo di personale assunto con modalità ‘flessibile’". Un campanello d’allarme, secondo la valutazione formulata dal sindaco di Montevarchi, che potrebbe comprimere l’efficacia di specifici servizi sanitari. "Se così fosse - ha aggiunto Chiassai - sarebbe l’ennesima scelta miope, considerando che la mancata stabilizzazione dei lavoratori in sanità porta ad un abbassamento della qualità dei servizi e di motivazione da parte dei dipendenti in un settore molto delicato che si occupa ogni giorno della nostra salute. Sicuramente preoccupa una sanità toscana che ha annunciato da mesi un deficit di circa 500 milioni di euro accumulati negli anni, a partire dallo scandalo del buco dell’Asl di Massa scoppiato nel 2012, quindi una situazione a rischio commissariamento. Come sindaco e cittadina - ha concluso - chiedo risposte concrete su come la Regione intenda comportarsi in vista anche delle nuove misure varate dal Governo per fronteggiare carenza di personale e liste di attesa".