Concorso di Poesia : "Marco Gennaioli". Come partecipare

Concorso di Poesia "Marco Gennaioli", ancora tempo per inviare i componimenti. Studenti delle scuole secondarie di secondo grado e giovani dai 19 ai 25 anni possono partecipare gratuitamente. L’obiettivo che ha spinto gli organizzatori – Fondazione "Marco Gennaioli"e Centro Studi "Mario Pancrazi" – a riproporre il Concorso di Poesia "Marco Gennaioli" è quello di riscoprire il valore artistico e formativo della poesia, offrendo un’occasione ai giovani per poter esprimere sé stessi e le proprie pulsioni più profonde attraverso la poesia. "In un presente – spiega Carla Masetti Gennaioli, Presidente della Fondazione "Marco Gennaioli" – in cui le emozioni vengono principalmente affidate a format e prodotti propri dell’ambiente virtuale, è più che mai doveroso associarsi a quegli studiosi e pedagogisti che continuano a riconoscere alla lettura e all’esercizio della poesia un grande valore formativo. In particolare, la produzione di un testo poetico induce a riflettere sul senso da assegnare alla scrittura, sullo scopo della stessa e su come la traduzione in versi delle emozioni possa diventare uno strumento di esplorazione interiore." Per tutte queste ragioni tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Valtiberina e i giovani tra i 19 e i 25 anni potranno partecipare al Concorso di Poesia [email protected].