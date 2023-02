Concerto rinviato, la protesta no Ucraini in piazza contro Netrebko

di Alberto Pierini

Prendono un angolino di piazza Grande e lo colorano di giallo e di blu: oltre non possono andare, saranno in tutto una quindicina. La manifestazione contro Anna Netrebko non si ferma neanche davanti al rinvio del concerto. "Ecco, questo è il permesso della questura": Nataliya Gebrich, la portavoce e insieme la pasionaria della protesta, sfoggia i fogli firmati. E prova soprattutto a riscaldare una piazza gelata come una stalattite. Al suo fianco un amico di Roma che l’ha aiutata a mettere in piedi la manifestazione. Sa anche lui che i numeri sono quelli che sono. "Un po’ il pomeriggio, la gente lavora, un po’ il freddo".

Freddo pungente, forse la prima iniziativa di protesta dove le forze dell’ordine superano i manifestanti. Ci sono auto di polizia, carabinieri e municipale sul mattonato. E agenti o militari in divisa, tirata su fino all’ultimo bottone per superare il freddo.

"Non siamo contro l’arte, siamo contro gli artisti che si piegano ai regimi": Gebrich, con una coroncina di fiori in testa e il microfono in mano, riparte con le accuse dirette alla soprano. Qualcun altro rilancia. "Non ha mai preso davvero le distanze da Putin".

E’ esattamente quello che la cantante ha sempre negato: aggiungendo anzi che i suoi pareri contro la guerra nel suo Paese gli sarebbero costati carissimi. Ma lei vive a Vienna.

Lo avrebbe detto Anna Netrebko, se fosse stata in piazza e soprattutto se la voce glielo avesse consentito. Un problema alla gola, il suo strumento di lavoro, l’ha costretta a rinviare la serata. Era in programma per ieri, a poche centinaia di metri dalla protesta ucraina, slitta al 17 febbraio.

E allora? "Stiamo lavorando per ripetere la manifestazione anche in quell’occasione" assicura l’entourage di Nataliya Gebrich. Ci vorrà un altro permesso della Questura.

Intanto apparecchiano quel lembo di piazza che hanno scelto. Al centro il petrone, la "colonna infame in cima al mattonato. E qui cartelli, bandiere e tanti volti. Sono i volti di personaggi famosi, da Madonna a Stephen King a Arnold Schwarzenegger: tutti con i colori dell’Ucraina, chi con una bandiera e chi anche solo con una spilla.

Un gran pavese contro la soprano, come sempre accusata di non aver preso posizione per censurare l’aggressione russa. L’artista che non amano e gli artisti che amano. Dal microfono rilanciano i finanziamenti ottenuti per la loro battaglia. Gebrich canta e balla, rievoca le canzoni ucraine, al suo fianco i tazebao della protesta.

Le cento persone annunciate per la manifestazione non ci sono, chissà se ci saranno all’eventuale bis. Nei primi mesi della guerra c’era tutta la città intorno alla comunità ucraina aretina, ora sono rimasti quasi tutti a casa. I più continuano a tifare per loro ma evidentemente non per l’incrocio tra la guerra e il canto. Poi arrotolano le loro bandiere e lasciano la piazza. In attesa di ritornarci.