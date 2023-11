Concerto in Badia. L’omaggio di Fabbriciani

Nella chiesa della Badia delle Sante Flora e Lucilla, oggi alle 17 la Polifonica Pievese celebra la figura di Santa Cecilia. L’omaggio alla patrona della musica si intreccia con quello a Pietro Vannucci detto il "Perugino", ricordato nel 500° anniversario della sua morte. Un concerto gratuito imperdibile con grandi nomi della musica. L’aretino Roberto Fabbriciani, considerato uno dei maggiori flautisti viventi, si esibirà sul palco insieme al compositore italiano e direttore della Polifonica Pievese, Carlo Pedinie al pianista Fabio Afrune.

L’evento è patrocinato dal Comune di Arezzo e sponsorizzato da Banca Tema. Sul palco della Chiesa della Badia, la Polifonica Pievese interpreterà tra le altre le composizioni di Marco Betta, Roberto Fabbriciani, Karl Jenkins, Arvo Pärt e Carlo Pedini. Le musiche del direttore Carlo Pedini caratterizzano il repertorio del coro della Polifonica Pievese. Nella prima parte del concerto verranno eseguiti "Adoro Te devote", inno eucaristico molto intenso con un testo di Tommaso d’Aquino e pianoforte concertante, oltre alla versione latina del "Pater noster".

L’omaggio al Perugino si snoda per tutto il concerto. Verranno eseguiti tre canti carnascialeschi, dell’epoca di Lorenzo il Magnifico: "Già fummo, or non siam più, Spirti beati" canto carnascialesco de’ Diavoli Versi di Niccolò Macchiavelli, "La carità è spenta", canto carnascialesco de’ Piagnoni e "Buona roba abbiam brigata", canto carnascialesco delle Rivenditore Versi di Lorenzo il Magnifico. Segue poi il brano "El Grillo" presumibilmente ascoltato dallo stesso Perugino a Firenze. Si eseguiranno poi tre brani per flauto, pianoforte e coro scritti dal compositore Marco Betta in occasione di un precedente anniversario del Peruginoe ispirati a tre opere del "divin pittore". Apre il concerto "Puernatus est" da "Il Perugino": omaggio alla ‘Adorazione dei Magi di Città della Pieve’, "Il Martirio di San Sebastiano" da "Il Perugino": omaggio all’omonimo affresco e "Il Battesimo di Gesù" da "Il Perugino": omaggio al ‘Battesimo di Cristo’. Nella terza parte verrà eseguita da Roberto Fabbriciani e Fabio Afrune la "Chirping Sonata".