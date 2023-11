Concerto di Santa Cecilia col liceo Musicale

Una settimana intensa per gli studenti del Liceo Musicale protagonisti di due eventi. Si comincia oggi con il consueto appuntamento con il Concerto di Santa Cecilia, Patrona dei i Musicisti, che si terrà nella Chiesa di Santa Maria della Pieve messa a disposizione, come ogni anno, da Don Alvaro: l’appuntamento è per le 11,30 e la mattinata sarà dedicata alla Professoressa Cecilia Iodice, Docente di Flauto presso il Liceo, scomparsa prematuramente lo scorso 1 Agosto dopo una lunga malattia. I ragazzi allieteranno i presenti con il Coro, l’Orchestra di ottoni, l’Orchestra di Fiati, di Archi per finire con quella Sinfonica; le musiche saranno di Morricone, Gounod, Wagner, Webb ecc, ed il Concerto sarà presentato da Elisa Pieschi. Anche per il secondo appuntamento i giovani Musicisti si stanno preparando da tempo proprio perché si tratta di un evento davvero particolare: il 25 novembre alle 21 l’Orchestra del Liceo Musicale, diretta dal Prof. Alessio Tiezzi, accompagnerà lo storico gruppo aretino degli Umagroso per la ricorrenza del suo trentesimo anno di attività, una Band che propone generi diversi, dal funky al blues, alla dance 7080. La serata sarà presentata da Martina Lo Piccolo al Teatro Tenda,ed in apertura ci sarà un piccolo assaggio del Coro della scuola diretto dalla Professoressa Claudia Vigini; ingresso ad offerta per il Calcit.