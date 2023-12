Concerto di Natale del liceo musicale. Francesco Petrarca

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il Concerto di Natale del Liceo Musicale "F. Petrarca di Arezzo" e la Dirigente Mariella Ristori, con i docenti, ha scelto la bellissima Chiesa di San Domenico per fare gli auguri alla cittadinanza. Sotto il meraviglioso Crocifisso di Cimabue si alterneranno stasera ensambles di strumenti diversi, a partire da quello di Chitarre del Professor Roberto Rossi, dal gruppo Percussioni del Prof. Bichi e Tombari, dall’Orchestra di Fiati del Prof. Pasqui fino al Coro e l’Orchestra Sinfonica diretti dai Prof. Vigini e Tiezzi. Si susseguiranno musiche natalizie e non, con autori provenienti da ogni epoca come Praetorius, Halmos, John Williams,Kundo fino al Tribute Medley a Michael Jackson. La serata, presentata da Elisa Pieschi, sarà un’altra occasione per dimostrare come il Liceo Musicale continui a rappresentare un fiore all’occhiello per Arezzo con il suo coinvolgimento costante sul territorio, la sua sempre crescente maturazione musicale e la sua indiscutibile capacità inclusiva e di accoglimento. L’Organizzazione dell’evento è a cura della Coordinatrice Lea Mencaroni. Appuntamento stasera venerdì 22 dicembre alle ore 21.