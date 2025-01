Concerto all’auditorium. Santa Chiara

Dopo il debutto avvenuto due anni fa proprio a Sansepolcro, nell’ambito della stagione "Musica al Centro", le tre artiste Gaia Matteini (soprano), Elisa Pieschi al violoncello e Leonora Baldelli al pianoforte saranno nuovamente ospiti del Centro Studi Musicali della Valtiberina con un concerto che si terrà sabato 18 gennaio (ingresso gratuito) alle ore 17.30 nella sala dell’Auditorium di Santa Chiara a Sansepolcro.

In questo lasso di tempo, il "Trio Contro Tempo" – questa la denominazione - si è esibito in vari luoghi prestigiosi quali Casa Verdi a Milano, Casa Menotti a Spoleto, Auditorium Hans Werner Henze a Montepulciano, Auditorium Marianum Perugia e a Malaga, su invito degli Amici della Musica in occasione del Centenario Pucciniano nella Sala Maria Cristina, luogo deputato alla cultura nella città spagnola.

Recentemente, la presidenza del consiglio comunale di Arezzo ha voluto il Trio Contro Tempo in concerto per la celebrazione ufficiale della Festa della Toscana, il 30 novembre, al Teatro Vasariano di Arezzo; inoltre, a seguito del successo tributato loro con standing ovation a Malaga, le tre musiciste sono state nuovamente invitate in Spagna, questa volta a Madrid per un concerto che si terrà il prossimo 27 gennaio.

Si tratta di una formazione unica nel suo genere e presenta sempre trascrizioni originali di un repertorio vastissimo che va dalla tradizione popolare di tutto il mondo a repertori classici ed operistici.

Nel concerto di sabato prossimo, il programma intitolato "Giacomo e Victoria" sarà dedicato sia a Puccini sia a Victoria de Los Angeles, celeberrimo soprano spagnolo di cui ricorre il ventennale della scomparsa proprio il 15 gennaio. Per questa occasione, le tre artiste proporranno dunque famosissime arie pucciniane.