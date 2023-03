Concerti e visite guidate Ecco "Arezzo Nascosta"

Concerti, visite guidate, degustazioni e storia della città con Arezzo Nascosta. Grazie all’Orchestra Instabile di Arezzo torna anche quest’anno, la stagione di musica da camera di Oida che propone al pubblico un percorso in cinque tappe. Una rassegna in cui formazioni da camera affermate e più giovani, sono protagoniste in spazi inusuali, per diffondere un messaggio di bellezza, curiosità e scoperta. Presente la delegazione aretina dei sommelier Ais che proporrà per ciascuna data, una degustazione di vini in linea col programma. Ogni appuntamento sarà preceduto dell’esibizione degli studenti delle scuole musicali di Arezzo e provincia.

Si parte domenica 12 marzo alle 17,30 con il concerto del Trio Contro Tempo: Gaia Matteini, Elisa Pieschi e Leonora Baldelli, in un "Viaggio originale tra le più belle melodie del mondo" con canto, violoncello e pianoforte. Sede dell’evento UnoAErre, colosso mondiale del settore orafo, patrimonio storico aretino. Prevista la visita al suggestivo museo dell’oro. Domenica 26 marzo il violinista Leonardo Ricci eseguirà "I Capricci di Paganini" all’interno dello spazio Lebole Maison, una storia di donne dove complicità, passione e amore per l’arte si accomunano. Con la visita dello spazio espositivo.

Il terzo appuntamento è per domenica 16 aprile con un Trio di percussionisti Lorenzo Caporalini, Bartolomeo Bertini e Jacopo Chitarrai, nello spazio culturale di Alterini srl, impresa commerciale che, da oltre 80 anni e tre generazioni, è attiva nella realtà aretina, toscana e umbra nel commercio di prodotti siderurgici. È prevista la visita guidata del museo aziendale Fab Lab legato al ferro e alle sue lavorazioni.

Il concerto successivo domenica 30 aprile con il Trio Jazz formato da Federico Nuti al piano, Tommaso Iacoviello alla tromba e Francesco Sarrini al contrabbasso da Vestri Chocolate Ltd, storica azienda aretina dai primi anni ’60 laboratorio artigianale casalingo, poi dal 1982 azienda che, grazie ad approfonditi studi e ricerche, associa il suo nome al cioccolato artigianale di qualità. È previsto un tour guidato alla fabbrica di cioccolato. Il 14 maggio chiude la stagione il Quartetto di Violini "Pantone": Arianna Gal, Cian Joseph Long, Anna Macheda ed Enrico Farsetti con "Un viaggio nell’inconsueto" nella location di Villa La Ripa dove l’arte della vigna si tramanda da secoli. Pevista la visita a vigne e cantine. Tutti i concerti si tengono alle 17:30, ingresso a offerta a sostegno delle attività di Oida. Le visite guidate iniziano alle 16, [email protected]

