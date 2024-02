Concerti e tisane, torna "Malpighi Sofa" con Arezzo che Spacca

Arezzo che Spacca presenta la seconda edizione della rassegna Malpighi Sofa. L’associazione di Promozione Sociale che dal 2018 promuove la cultura, l’arte e lo sviluppo delle maestranze nel mondo dello spettacolo, presenta la seconda edizione della rassegna musicale Malpighi Sofa, che si svolgerà nel Malpighi Hub, il centro multifunzionale di via Fiorentina 329 ad Arezzo, tra febbraio e maggio. Quattro gli appuntamenti che coinvolgeranno altrettanti artisti tra i più interessanti e promettenti del panorama italiano e internazionale.

Ad aprire le danze sarà il trio Macadamia (nella foto), giovedì 29 febbraio; direttamente dagli Usa invece, il secondo progetto ospite, Galapaghost, animerà la serata del 21 marzo con il suo folk intimista. L’unico spettacolo domenicale, si svolgerà il 17 aprile, e sarà affidato alla calda voce di Donata, che arriva ad Arezzo per un’irripetibile occasione dalla Germania.

A chiudere la rassegna il 16 maggio sarà infine un personaggio che, almeno nella nostra penisola, non ha bisogno di presentazioni, Maestro Pellegrini. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:30.

"I nostri ospiti avranno la possibilità di assistere ad un concerto intimo gustando una tisana calda – dicono gli organizzatori - l’idea è quella di ricreare un ambiente che possa coccolare il pubblico come solo il salotto di casa propria è capace di fare, senza per questo rinunciare alla socialità né ad uno spettacolo di qualità, e di accompagnare le spettatrici e gli spettatori verso il fine settimana rilassati e con una bella esperienza in più da raccontare. L’ingresso è gratuito riservato ai soci. Sarà possibile tesserarsi ad Arezzo che Spacca Aps in qualsiasi momento online oppure direttamente presso il Malpighi Hub, ad ogni appuntamento della rassegna".