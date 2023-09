Sarà recuparata stasera la seconda data saltata per pioggia dell’Arezzo Summer Jazz Festival in piazza della Badia. Alle 21,15 in prima serata ci sarà il Jca Quintet con Rosette Sandroni alla voce, Roberto Boncompagni al sax, Alessandro Cinelli al pianoforte, Mauro Maurizi al basso e Andrea Croci batteria. Il repertorio spazierà dai classici francesi a quelli americani. In seconda serata va ins cena il Lorenzo Simoni Quartet con il talentuoso Lorenzo Simoni al sax, Giuliano Santimone al pianoforte, Stefano Zambon al contrabbasso, Simone Brilli alla batteria.