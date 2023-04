Con "S-Passo al Museo" porte aperte per i ragazzi al Medievale

Quanti draghi si possono nascondere in un Museo? Come facciamo a riconoscere i personaggi dipinti nei quadri? Come si presentava una tavola imbandita cinque secoli fa?

A queste e a tante altre domande proveranno a dare una risposta gli esperti nelle giornate di giovedì 6 e venerdì 7 aprile, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, quando il Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna di Arezzo parteciperà a S-Passo al Museo - Campi pasquali, iniziativa organizzata dalla Regione Toscana con il sostegno di Coop Firenze e Coop Tirreno.

Con "S-Passo al Museo" i musei della Toscana aprono le porte a bambini e ragazzi che, in vacanza dalla scuola, vogliono divertirsi in maniera diversa.

Per questo, la direttrice e il personale del Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna di Arezzo hanno creato appositamente una serie di attività rivolte a bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni, offrendo un modo innovativo di scoprire il Museo e i tesori che si nascondono al suo interno.

L’ingresso al Museo e le attività proposte sono gratuite e pensate per tutta la famiglia, che potrà divertirsi in autonomia richiedendo all’ingresso la scheda-attività.

L’iniziativa ha l’obiettivo di allargare la conoscenza e, attraverso il gioco, aiutare a maturare un’opinione critica sull’arte e gli spazi ad essa dedicati.

Il Museo diventa così familiare e, includendo i ragazzi in maniera ludica e naturale, un luogo che rischia di apparire noioso e difficile da comprendere cambia aspetto e percezione.

Appuntamento al Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna, in via San Lorentino, 8, ad Arezzo. Per informazioni è possibile scrivere a: [email protected]