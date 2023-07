"Con Mattarella tra storia e futuro" Il vescovo lancia la visita di domani E sogna la Camaldoli della politica

di Alberto Pierini

"Non è solo una rievocazione: è un tema di grande attualità". Andrea Migliavacca guida il comitato scientifico che ha portato al convegno sugli 80 anni del Codice di Camaldoli. E alla visita domani di Sergio Mattarella, il Capo dello Stato.

"Il mio benvenuto va a lui, al presidente della Cei Matteo Maria Zuppi e al segretario di stato Pietro Parolin. Ed è significativo che l’evento si tenga nel monastero benedettino". Domani intorno alle 16 l’elicottero del Quirinale atterrerà forse a Moggiona, forse a Metaleto, per poi raggiungere Camaldoli. Una pagina di cronaca che vira nella storia, e riporta indietro di 30 anni: al settembre del 1993, quando ad atterrare con l’elicottero era stato Giovanni Paolo II, allora diretto all’eremo.

E il Vescovo vive personalmente questa forbice tra autorità civili e religiose che si richiude proprio a Camaldoli, questo Tevere mai così stretto. E in una lettera raccoglie il saluto e i contenuti, la storia e il futuro.

"La memoria va a quei giorni tra il 18 e il 24 luglio del 1943, quando alcuni intellettuali cattolici si ritrovarono nel monastero di Camaldoli per confrontarsi e individuare linee programmatiche sulla dottrina sociale della chiesa, sul lavoro, sulla giustizia sociale, sulla libertà, sul rapporto individuo-Stato".

E’ il 1943 ma in mezzo passa l’onda del Concilio, cara a Migliavacca, e passa la sua idea sulla diocesi. "Mi piacerebbe che da questo evento passasse un rilancio proprio a Camaldoli della formazione sociale e politica" aveva detto presentando le sue prime linee operative.

"Il monastero e l’ordine hanno una loro totale autonomia: il mio è solo un auspicio, alla vigilia di una data importante". Un giorno, anzi tre: considerando che domenica sarà il Cardinale Parolin, l’uomo del Papa, a chiudere con la messa solenne nella chiesa del monastero. "Camaldoli – insiste Migliavacca – è un luogo significativo, allora e anche oggi, della riflessione sui temi della dottrina sociale della Chiesa, della formazione ad una sana politica, del ricercare le strade per una vera attenzione sociale contemporanea, in particolare per i giovani".

Il focus della sua pastorale passa di nuovo da loro: e passa dalla giornata di Camaldoli, tra storia e futuro,. "C’è un contesto nel quale si sono sfilacciate la politica e la partecipazione attiva dei cittadini, specie dei giovani, e sono venuti meno i luoghi di formazione alla politica. L’attualità chiede di collocare oggi questi valori".

Un progetto dietro le carte di allora, la cui storica copia sarà donata dal monastero a Mattarella. Ieri è stato completato l’allestimento della mostra sugli 80 anni, il presidente sarà il primo visitatore. Poco prima di stringere le mani dei monaci e tornare verso l’elicottero del Quirinale, per la prima volta impegnato a sorvolare la foresta della fede