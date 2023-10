Con la Pro Vercelli uno stop immeritato

Sconfitta di misura in trasferta della Pergolettese che ieri pomeriggio è stata superata allo stadio Piola dalla Pro Vercelli nella nona giornata del campionato di lega pro. La squadra di mister Matteo Abbate nonostante la battuta d’arresto ha disputato un buon match mettendo in mostra un gioco piacevole che però non è bastato per avere la meglio sui bianchi guidati.

in panchina da Andrea Dossena. Pro Vercelli che ha sbloccato il risultato nella ripresa grazie alla rete realizzata dal figlio d’arte Comi. Sconfitta da dimenticare velocemente visto il turno infrasettimanale di martedì sera ancora in trasferta al Moccagatta di Alessandria contro i grigi del nuovo dg Nini Corda.

Raffaele Sisti