“Con i treni della Tav tornano i disagi per i sangiovannesi”. La denuncia dei civici

Arezzo, 19 giugno 2023 – “Partono i treni e riprendono i disagi al Ponte alle Forche”. In questi giorni è ripresa la circolazione dei convogli con le terre dell’alta velocità diretti da Firenze alla centrale di Santa Barbara a Cavriglia. I treni si fermano alla stazione di San Giovanni e da qui raggiungono l’ex area mineraria. Le liste civiche sangiovannesi hanno puntato l’indice sulle conseguenze che questi transiti comportano per chi abita nei quartieri a nord della città e per gli automobilisti, in coda ai passaggi a livello.

“Lo avevamo detto chiaramente in Consiglio Comunale: i disagi saranno insostenibili per il quartiere del Ponte alle Forche – hanno sottolineato i civici – In questi giorni la cartina di tornasole, code per chi ha il coraggio di attraversare il quartiere, problemi per i cittadini e conseguenti danni economici per le attività del posto. Se il Partito Democratico non avesse rifiutato di convocare il Consiglio Comunale aperto quando i cittadini del Ponte alle Forche depositarono la loro petizione (che comprendeva anche i disagi legati al passaggio a livello), forse in questi mesi avremmo potuto concertare una soluzione diversa. Si continua invece con una programmazione delle opere sbagliata, che somma disagi a disagi. Ed a far cadere le opere “dall’alto” senza un ascolto ed un confronto con i cittadini – ha detto la minoranza – Insomma, l’attraversamento dei treni con le terre di scavo porta vantaggi (e soldi) principalmente a Cavriglia mentre ai cittadini di San Giovanni porta poche opportunità e molti disagi. Ci spiacerebbe essere stati facili profeti, ma temiamo che sia davvero un destino da Cavriglia Scalo quello che attende San Giovanni”.

Per le prossime tre settimane arriverà solo un treno al giorno. Partirà dalla stazione di San Giovanni alle 19.00 e ripartirà da Santa Barbara alle 15.00 del giorno successivo. A seguire cinque settimane, durante le quali ci saranno due convogli al giorno, che partiranno da San Giovanni rispettivamente alle 15.00 e alle 9.15 e ripartiranno da Santa Barbara alle 11.00 e alle 19.00. Ci sarà poi un interruzione a cavallo di ferragosto, dopo di che riprenderanno al ritmo di tre al giorno, di cui uno in orario notturno. Nei prossimi tre anni i mezzi ferrati trasporteranno oltre 3 milioni di tonnellate di terre, provenienti dai cantieri di Belfiore e Campo Marte a Firenze.