"Con i piedi nel vuoto" alla BiblioCoop Il libro di Innocenti, finalista del Premio Tutino

Domani alle 17.45, la BiblioCoop di via Vittorio Veneto 137, ad Arezzo, ospita la presentazione di "Con i piedi nel vuoto. Giorni lenti accanto a mio padre" (Terre di Mezzo Editore) di Gervasio Innocenti, finalista del Premio Pieve Saverio Tutino 2021. L’iniziativa promossa da Unicoop.fi sezione Soci Arezzo, in collaborazione con Biblioteca Città di Arezzo e Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, è inserita nel calendario di "Pomeriggi in BiblioCoop". Con l’autore sarà presente Natalia Cangi, direttrice organizzativa della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano e presidente della commissione di lettura del Premio Pieve Saverio Tutino. L’ingresso è libero e gratuito.