Comunità energetiche: svolta a fine mese

di Maria Rosa Di Termine

È attesa per fine mese la pubblicazione da parte del Ministero dell’Ambiente dei decreti attuativi per il varo delle Comunità Energetiche Rinnovabili e a Montevarchi tutto è pronto per rendere operativo il progetto virtuoso tra municipio, imprenditori e cittadinanza. E’ la "Comunità energetica rinnovabile Valdarno" che consentirà di produrre una quantità rilevante di energia pulita, abbattendo al tempo stesso la Co2 e, in una sorta di quadratura del cerchio, di garantire un risparmio significativo nelle bollette di chi aderirà. Nella città di Benedetto Varchi siamo alla messa a punto degli ultimi dettagli. Ieri in Palazzo del Podestà si è svolto l’incontro con Confindustria Toscana Sud, ultima riunione del calendario previsto con le associazioni di categoria, ed era presente il presidente Fabrizio Bernini, l’imprenditore da sempre convinto delle potenzialità dell’iniziativa.

Il sindaco Silvia Chiassai Martini ha annunciato che già la prossima settimana sarà online il sito internet della Cer Valdarno, con le informazioni del caso, oltre a un numero verde dedicato. "Tra le opportunità – ha spiegato – anche la pre-adesione per chiedere di entrare nel sistema come produttore o consumatore", ottenendo di pari passo una valutazione sullo status dell’aspirante iscritto. Già entro il prossimo aprile inizierà l’installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti dei 26 edifici comunali, a cominciare dalle scuole, per una superficie di 13.500 metri quadri, realizzando impianti in grado di produrre 1.385 MWh all’anno di cui potranno beneficiare da 350 a 3.000 utenti. "E’ una progettualità per tutta la vallata – ha ripreso l’amministratrice - e pertanto abbiamo deciso di coinvolgere le varie realtà del panorama imprenditoriale. Gran parte della produzione di energia che potrà essere rivenduta nella comunità energetica ai cittadini impossibilitati a dotarsi di fotovoltaico verrà proprio dalla partecipazione delle aziende. Servono superfici e coperture di capannoni sui quali installare le apparecchiature e incontri di questo tipo sono utili per calamitare nella Cer le entità produttive più strutturate". Dal canto suo Bernini ha ribadito il valore del progetto auspicando che sulla scia di Montevarchi si pongano gli altri centri del comprensorio per attuare un welfare che aiuta a ridurre i costi energetici: "Stiamo valutando come Confindustria di collocare sui tetti di tutte le nostre imprese gli impianti, e di utilizzare quelli già attivi, per assicurare energia a quanti aderiranno alla comunità. Ad esempio nei week end quando non viene consumata e potrebbe essere dirottata per l’utilizzo nelle abitazioni dei dipendenti".