Comunità energetiche, c’è il via libera I consumatori potranno associarsi

Via libera del consiglio comunale di San Giovanni alle comunità energetiche rinnovabili. Il 7 marzo scorso la quarta commissione consiliare permanente ha infatti approvato un atto di indirizzo che impegna la giunta Vadi alla creazione di questi nuovi organismi, che consentiranno ai consumatori di energia elettrica di associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l’energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, "condividendola". L’energia elettrica "condivisa" beneficerebbe di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione. Il Comune provvederà a censire spazi di proprietà pubblica dove valutare la potenziale installazione di impianti di produzione da mettere in comunità con privati produttori o consumatori, coinvolgendo anche i comuni limitrofi. "Fondamentale sarà promuovere l’entrata in comunità delle fasce più deboli della popolazione che riceveranno in cambio i benefici previsti dalla normativa. – ha detto il presidente della quarta commissione Massimo Tanzi – Una famiglia viene considerata in povertà energetica quando deve spendere più del 10% del suo reddito per pagare le bollette dell’energia o quando deve rinunciare all’uso dell’energia per soddisfare altre necessità di base come il cibo e l’alloggio". E’ stato ricordato che l’uso delle fonti da energia rinnovabile consentirà la diminuzione di emissioni di gas ad effetto serra e avrà anche un effetto calmierante sul mercato dell’energia, perché si sgancerà il costo di produzione dalla volatilità dei prezzi delle commodity petrolifere e dalle frequenti speculazioni. "Il Comune sarà un attore principale nella costituzione delle comunità energetiche rinnovabili, promuovendo questo modello di produzione di energia e comunicando le opportunità a disposizione dei cittadini e delle imprese", ha concluso Tanzi. La quarta commissione è composta anche dai consiglieri Riccardo Sinni, Tommaso Pierazzi, Alberto Marziali, Francesca Pieraccini, Catia Naldini e Antonio Guidelli e abbraccia tutte le forze, di maggioranza e di opposizione.

Marco Corsi