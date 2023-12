Comuni, aria di triplete. Terzo mandato più vicino. C’è l’intesa sulla riforma. Così la mappa del voto

C’è chi va a letto sognando il secondo mandato e chi già pregusta il terzo. Storie di sindaci, ormai gli ultimi a svicolare dalle maglie strette della politica per rilanciarsi come protagonisti dei loro paesi, spesso e volentieri a cavallo di liste civiche o liste personali più forti degli stessi partiti (Castiglion Fiorentino doce con la volata bis di Mario Agnelli). L’anno che verrà non mette sacchi di sabbia alle finestre, per dirla con Lucio Dalla, ma di sicuro porterà molti elettori dritti alle urne. In 26 comuni si torna al voto tra sei mesi per lanciare la rincorsa al 2030. E molti degli attuali protagonisti potrebbero succedere a se stessi. Effetto di una riforma ormai dietro l’angolo: l’estensione del terzo mandato non solo nei paesi sotto i 5000 abitanti, ma anche quelli a ridosso dei quindicimila. Una svolta sulla quale la maggioranza sarebbe ormai granitica. Tanto da individuare una scorciatoia: l’approvazione per decreto della modifica sul testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ovvero il cosiddetto Tuel. E che darebbe semaforo verde a due articoletti semplici semplici: nessun limite di mandati per i "paesini", fino a tre nei "paesoni".

Poche righe ma sufficienti a terremotare anche le prossime elezioni in provincia. Su ventisei comuni, ben 12 rientrano nella fascia intermedia: sopra i 5000 abitanti e sotto i quindicimila. Sopra, ce ne sono solo due: San Giovanni, dove l’attuale sindaco Valentina Vadi vola verso una seconda candidatura, e Cortona, dove invece Luciano Meoni dovrà sudare non 7 ma 14 camicie pur di riunire intorno al suo nome e cognome l’intera coalizione. Al di sotto della soglia c’è una prateria: a cominciare da centri molto forti, da Terranuova Bracciolini a Castiglion Fiorentino. Guarda caso, per entrambi il terzo mandato aprirebbe un’autostrada di fronte alle attuali fasce tricolori. Sia Sergio Chienni che Mario Agnelli non sarebbero per niente refrattari all’ipotesi di rimettersi in gioco, anche se entrambi tentati da sfide politiche più ambiziose. Nei due comuni grandi manovre per individuare i successori, uno nel centrosinistra e uno nel centrodestra, e che potrebbero saltare in un secondo. Tra i comuni grandi a fine secondo mandato c’è anche Leonardo Sanni, baciato come pochi dal Pnrr e sembra disponibile alla tripletta, anche se il suo vice Filippo Boni era in pole su tutti gli scenari dell’eventuale staffetta. Ha due mandati alle spalle anche Enzo Cacioli a Castelfranco Piandiscò ma nel suo caso la voglia di continuare sembra attenuata. È al primo mandato Nicola Benini a Bucine, per lui il raddoppio è legato alla disponibilità degli alleati. Con due mandati in tasca pure Moreno Botti a Loro Ciuffenna e Francesco Sonnati a Foiano: il primo nei rumors deciso a passare la mano, il secondo forse pronto ad andare avanti, interrompendo sul più bello come a Terranuova e Castiglioni, staffette già lanciate. Sul filo dei due mandati i sindaci di Poppi e Pratovecchio Stia Carlo Toni e Nicolò Caleri: disponibili alla terza candidatura? Vedremo.

E tra i piccoli? Qui l’opzione è già possibile e non è un mistero che a farci un pensierino sia la sindaca di Lucignano Roberta Casini, pur con qualche chance di affacciarsi in Parlamento grazie al gioco delle dimissioni. Ad aver già deciso il sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini. Di certo, il primo effetto della novità sarebbe bloccare la corsa alla successione, spegnendo i sogni di gloria di tanti candidati ma anche evitare rotture e tensioni che la discontinuità porta fatalmente con sè.