Comune, tagli alle spese Duemila lampioni a led

A San Giovanni hanno preso il via i lavori di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione. L’intervento è a cura di Geoside, Energy Service Company, del Gruppo Italgas. Il progetto prevede un investimento di circa 750 mila euro, a carico dell’azienda, per la sostituzione di ulteriori 2.027 corpi illuminanti, che renderanno a led la totalità dei 2.500 punti luce del comune. Verranno sostituiti inoltre i quadri elettrici e saranno installati 10 punti luce fotovoltaici che consentiranno di produrre energia rinnovabile favorendo un importante risparmio dei consumi, grazie all’importante apporto dell’innovazione. E’ previsto anche l’efficientamento dell’illuminazione di Palazzo d’Arnolfo che, nel rispetto del progetto originario risalente agli anni 80, prevederà l’installazione di corpi illuminanti con tonalità calde nella porzione di edificio costruito nel Medioevo e con tonalità vicine alla luce solare nel loggiato rinascimentale. Gli interventi, realizzati nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, porteranno a una significativa riduzione dei consumi energetici annui, nell’ordine del 70’%. "Questo progetto – ha detto il sindaco Vadi - consentirà anche al nostro territorio di adeguare le proprie infrastrutture in termini di modernità, sostenibilità e risparmio energetico in una fase storica in cui i costi dell’energia costituiscono un limite ed un peso alla azione amministrativa". "Ridurre i consumi a parità di performance energetiche è parte della nostra operatività quotidiana, nonché la leva principale attraverso cui Geoside intende giocare un ruolo da protagonista nel percorso di transizione energetica ed ecologica del Paese", ha aggiunto Patrizia Malferrari, amministratore delegato di Geoside".