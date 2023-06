Comune e Forze dell'Ordine insieme per la lotta alle truffe agli anziani, parte la campagna "Te me piaci poco" ad Arezzo

È partita dal mercato del sabato di via Giotto la campagna di sensibilizzazione "Te me piaci poco", incentrata sulla prevenzione delle truffe con indicazioni e suggerimenti per mettere in guardia soprattutto gli anziani, vittime ideali dei malintenzionati.

"Te me piaci poco" è stata ideata dallo staff comunicazione del Comune e dalla Polizia municipale, realizzata col finanziamento del ministero dell’Interno e regolata da un protocollo d’intesa tra Comune e Prefettura. Operatori del Comune e della Municipale riconoscibili dall’abbigliamento con l’indicazione "Staff" e il logo del Comune, saranno presenti con un gazebo all’interno del mercato settimanale, in piazza Giotto e davanti all’ingresso del parco, per consegnare materiale informativo e gadget e per suggerire una serie di buone pratiche utili a riconoscere i raggiri più frequenti. Non solo alla porta di casa o al telefono, ma anche per strada o su internet e i social. Il gazebo verrà replicato tutti i sabati da settembre a dicembre.

La scelta del mercato deriva dall’incontro con i cittadini in uno dei luoghi più frequentati e consente di ampliare il target. Ieri il gazebo è stato inaugurato dal prefetto Maddalena De Luca, il vicesindaco Lucia Tanti, il questore Maria Luisa Di Lorenzo, il comandante dei carabinieri Claudio Rubertà, il comandante della Guardia di Finanza Adriano Lovito e il Comandante della Municipale Aldo Poponcini. Tutti insieme, a testimoniare l’alleanza tra istituzioni e forze dell’ordine nella lotta contro le truffe agli anziani. Tanti i piccoli ma preziosi consigli. Ad esempio: prima di aprire la porta, controllare dallo spioncino e aprire con la catenella attaccata, chiedere informazioni sull’identità delle persone e chiedere sempre agli uffici competenti per capire chi sono gli operatori che bussano alla porta.

E ancora: non far entrare in casa sconosciuti, non mandare i bambini ad aprire. "Informare sulle possibili modalità con cui le truffe sono perpetrate è un modo per rendere più consapevoli e tutelare la sicurezza", ha detto il prefetto De Luca.

A.B.