Comune di Castel Focognano: attivato il punto di assistenza digitale per i cittadini

Arezzo, 7 marzo 2024 – Il comune di Castel Focognano, grazie alla convenzione stipulata con la Regione Toscana e la società Lepida - alla quale l'ente ha aderito - è diventato un ente abilitato al rilascio delle credenziali SPID nonché ente attivatore per quanto riguarda la Tessera Sanitaria Elettronica emessa dalla Regione Toscana.

Il comune inoltre, partecipando al bando Anci "botteghe della salute", diventa anche punto di assistenza digitale per i cittadini. “Il punto di assistenza digitale per i cittadini - dichiara il Sindaco di Castel Focognano Lorenzo Ricci - è un’azione concreta e inclusiva che con la collaborazione di Regione Toscana e società Lepida, oltre all’adesione al bando Anci “Botteghe della Salute”, serve per ridurre le difficoltà nell’uso del digitale da parte di molti cittadini.

Negli ultimi anni, in particolare durante la pandemia, l’utilizzo del digitale ha facilitato l’espletamento di moltissime pratiche burocratiche che prima richiedevano tempi lunghi, questo serve anche a ridurre la distanza tra Pubblica amministrazione e cittadino, rendendo più semplice la vita quotidiana di ciascuno di noi”.

Gli orari di apertura dello sportello sito all'interno del palazzo comunale sono: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 lunedì e mercoledì anche di pomeriggio dalle 14 alle 17. Con questo sistema gli utenti potranno usufruire di assistenza da parte di un operatore durante l’orario sopra indicato.