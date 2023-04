Comunali, Vignini si mette in gioco "Io sono pronto: serve un Pd unito"

di Laura Lucente

L’ex sindaco Andrea Vignini si mette a disposizione con la sua lista Cortona Civica per la tornata elettorale delle amministrative 2024. Lancia la sua proposta e indica la strada da seguire.

Vignini, 56 anni, è laureato in lettere moderne e di professione fa il bibliotecario a Foiano. Parallelamente ha portato avanti una lunga carriera politica, culminata nel ruolo di sindaco di Cortona per due mandati consecutivi dal 2004 al 2014. Di recente ha anche scritto anche un romanzo dal titolo "Sei Giorni".

Vignini, il Pd lancia un percorso verso un candidato unitario di centro sinistra. Cosa ne pensa? È una strada percorribile secondo lei?

"Innanzitutto, ci tengo a ringraziare il segretario del Pd per il giudizio lusinghiero che ha dato nei miei confronti. Per quanto riguarda l’unità del centrosinistra, chi non sarebbe d’accordo? Il problema è come ci si arriva. Il Pd si rivolge essenzialmente alle forze politiche, io penso invece che dovremmo rivolgerci direttamente ai cittadini elettori, sia quelli che non hanno mai sostenuto questa amministrazione, sia quelli che ne sono stati delusi".

Ma insomma, lei scenderà o no in campo?

"Se qualcuno teme che io voglia entrare a piedi uniti in questa competizione può stare tranquillo. Nello stesso tempo dico chiaro e tondo che sono a disposizione proprio per le caratteristiche che lo stesso segretario del Pd ha riportato e che essenzialmente sono quelle dell’esperienza e del buon amministrare. A differenza del Pd però credo che sarebbe utile decidere gli assetti al più presto, compreso il candidato sindaco. Il tempo stringe".

Una modalità potrebbero essere le primarie?

"Non ho sentito nessuno proporle e questo è singolare. Se qualcuno lo farà noi di Cortona Civica le prenderemo in adeguata considerazione".

A proposito di Cortona Civica. Il progetto civico è sempre in essere?

"Assolutamente sì. È un gruppo folto costituito da persone di varia provenienza politica, impegnate nel sociale e nelle professioni. Al suo interno ci sono molti giovani e molte donne che possono fare la differenza. Finora siamo stati attivi soprattutto in ambito culturale, ma il nostro posizionamento politico è sempre stato chiaro".

Quali sono oggi i problemi che maggiormente la preoccupano e su cui potreste basare la campagna elettorale?

"In questi anni abbiamo assistito a una Cortona in caduta libera. Non contiamo più niente né dentro le istituzioni regionali e nazionali, né dentro le società erogatrici di servizi. In tutte le questioni più importanti siamo arretrati. Si pensi alle politiche sociali. Cortona era un modello, oggi è scomparsa dai radar. Stessa cosa su cultura e turismo in cui inseguiamo un modello fatto di eventi mordi e fuggi. Un altro tema drammatico è la sanità. Un tempo avevamo un ospedale che era al pari di quello di Nottola. Oggi il nostro è ridotto ai minimi termini e Nottola ci sopravanza di gran lunga. Sul Pnrr Cortona è la cenerentola della provincia di Arezzo e non solo. Sono tante, troppe le promesse non mantenute da Meoni (Parcheggi, copertura scale mobili, palazzetto dello sport e molto altro)".

Mano tesa al centrosinistra dunque?

"Di fronte a tutto questo io sono in campo. Voglio dare una mano nel ruolo che i cittadini decideranno di affidarmi. Bisogna presentare presto un programma serio, fatto di cose concrete e un candidato conosciuto e credibile. Mi sono state riconosciute virtù, ma so di avere anche dei difetti. Le virtù le metto a disposizione, sui difetti sono sicuramente migliorato, perché la vecchiaia, come si sa, rende tutti più saggi".